伊朗稱核談判將在五周內恢復 未將解除制裁與重啟談判掛鈎

▲ 伊朗外交部副部長Ali Bagheri Kani表示，與歐盟達成一致意見，將於11月底之前重啟核談判。（法新社資料圖片）

伊朗表示，已經與歐盟達成一致意見，將於11月底之前重啟核談判，具體日期將在下周宣布。伊朗外交部副部長、伊朗首席核談判代表阿里·巴蓋里（Ali Bagheri Kani）在會見歐盟最高外交官員Enrique Mora後發表上述評論。他沒有透露核談判將在何地舉行以及出席人員身份。至於美國是否同意該新時間表，目前也不得而知。

受消息影響，油價跌幅擴大，布蘭特原油期貨下挫1.6％，交易員獲得幾個月來第一個暗示伊朗石油可能不久回歸全球市場的明確信號。

伊核談判在6月份，即強硬派人物易卜拉欣‧萊希當選伊朗總統後不久即陷入僵局。雖然歐盟一直敦促伊朗回到談判桌，但萊希的鷹派外交團隊表示希望花更多時間來研判策略。

巴蓋里10月27日在社交媒體上證實，旨在恢覆遵守伊朗核協議的第七輪維也納談判將在11月底之前開始，具體時間將在下周宣布。為了恢復遵守伊朗核協議，伊朗與核協議其他相關方，已經在維也納舉行六輪談判。雖然這些談判達成一些共識，但是在美國解除對伊朗制裁與伊朗取消一些核活動，以符合核協議規定這兩者之間，最先應該採取哪一步，美國和伊朗難以達成一致。

相關新聞：萊希呼籲重啟伊朗核協議 未打算與拜登會面

拜登：不清楚伊朗對核計劃談判認真程度 冀與普京會面

責任編輯：李勝君

