【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code）

港股期結日早段表現靠穩，多家國企陸續公布季度業績，加上美國公布GDP初值， 港股走勢點睇？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）於《ET開市直擊》為你分析。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：15 - 美股外圍市況速覽

02：38 - 亞太股市早段市況速報

03：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路

04：14 - 恒指年底走勢如何？5大關注你要知（內房、美企業績、債息、港企業績、聯儲局聲明）

08：17 - 內銀股業績前可吸納？邊隻值搏？

09：06 - 內銀股推介招商銀行 （03968） 、郵儲銀行 （01658） 、建設銀行 （00939）

11：00 - 中國平安 （02318） 公布季績未必有助股價

13：39 - 李寧 （02331） 配股短綫不利股價 是吸納時機？

16：24 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 現價宜沽？

18：17 - 觀眾問股：成龍入駐 快手 （01024） 會大跌？

20：33 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 甚麼價位入貨？

23：42 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 甚麼價位入貨？

25：04 - 中海油 （00883） 甚麼價位入貨？也談中石油 （00857） 、中石化 （00386）

26：29 - 看好油價可考慮三星原油期 （03175）

28：32 - 港股開市前市況速報

30：51 - ET個股推介 - 贛鋒鋰業 （01772）

32：00 - 觀眾問股：美團 （03690） 睇好？現價可吸納？

33：50 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可吸納？上望價位？

34：54 - 觀眾問股：中匯集團 （00382） 現價可買入？

36：30 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 買入價？

37：24 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 沽貨價位？也談JS環球生活 （01691）

39：32 - 觀眾問股：匯安智能 （08379） 改名「懶豬科技」 可短炒小注？

41：14 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 現價可買入？

43：23 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） vs 長城汽車 （02333） 也談比亞迪 （01211）

45：18 - 汽車股可買GX中國汽車 （02845）

45：55 - 觀眾問股：眾安在綫 （06060） 高位重貨 長綫睇好？

47：53 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 4元有貨應溝貨？

49：41 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 7.7元有貨 前景點睇？

51：24 - 港交所 （00388） 會再跌？現價可買入？

52：35 - 聯想 （00992） 睇好？7.6元有貨可上望9.2元？

53：44 - 「八大金剛」買賣策略

55：00 - 恒指早段市況速覽

56：53 - 財經日誌提提你

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*重溫上日《ET開市直擊》*