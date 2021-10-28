【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （歡迎到本節目留言區即時交流）

港股期結日，多家國企陸續公布季度業績，加上美國公布GDP初值，會否左右今日港股走勢？恒生指數上日再失二萬六，會否再迎來反彈或是下沉？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

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*重溫上日《ET開市直擊》*