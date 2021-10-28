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【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 07:20 2021/10/28

分享：

港股期結日，多家國企陸續公布季度業績，加上美國公布GDP初值，會否左右今日港股走勢？恒生指數上日再失二萬六，會否再迎來反彈或是下沉？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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*重溫上日《ET開市直擊》*

欄名 : ET開市直擊

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