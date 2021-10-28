【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 股市 05:30 2021/10/28 分享： 港股期結日，多家國企陸續公布季度業績，加上美國公布GDP初值，會否左右今日港股走勢？恒生指數上日再失二萬六，會否再迎來反彈或是下沉？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入HKET「財經台」 *重溫上日《ET開市直擊》* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（10月25日-29日） 2021/10/27 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（10月25日-29日） 【ET開市直擊】汽車股發力、鋰電池有景 雙十一概念可偷步買？（附Time code） 2021/10/27 【ET開市直擊】汽車股發力、鋰電池有景 雙十一概念可偷步買？（附Time code） 【ET開市直擊】滙豐業績後點部署 港華燃氣拓智慧能源藏玄機？（附Time code） 2021/10/26 【ET開市直擊】滙豐業績後點部署 港華燃氣拓智慧能源藏玄機？（附Time code） 【ET開市直擊】儲局快「收水」 散戶要「散水」？（附Time code） 2021/10/25 【ET開市直擊】儲局快「收水」 散戶要「散水」？（附Time code） 【ET開市直擊】精彩節目重溫 做好開市準備（10月18日-22日） 2021/10/22 【ET開市直擊】精彩節目重溫 做好開市準備（10月18日-22日） GDP 美國 港股 股票