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通用CEO：電動汽車銷量在2025年能趕上Tesla

股市 00:33 2021/10/28

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通用汽車首席執行官Mary Barra表示，公司在美國電動汽車銷量方面，絕對能趕上Tesla。（法新社資料圖片）

通用汽車(美：GM)首席執行官兼董事長Mary Barra周三表示，到2025年，通用汽車在美國電動汽車銷量方面，絕對能趕上Tesla(美：TSLA)。

Barra表示，包括即將發布的GMC悍馬皮卡、凱迪拉克Lyriq及雪佛蘭跨界車等新品，將幫助該公司擊敗Tesla。這些車型是通用汽車到2025年至少發布30款電動汽車計劃的一部分。

Barra稱，「我們將推出這些車型並繼續努力，直到在電動汽車領域佔有第一名的市場份額。」

Barra數周前曾表示，通用汽車計劃成為美國電動汽車銷售的領導者，但該公司沒有公布時間表。

Tesla在美國電動汽車銷售多年佔據主導地位後，目前市場份額正在下降。IHS Markit預計，Tesla在美國電動汽車的市場份額，將從去年的79%下降到今年的56%。隨著通用汽車等大型汽車製造商發布大量新車型，Tesla的市場份額預計將在2025年繼續下降至20%。

LMC Automotive預計，通用汽車將在2025年超越Tesla，成為美國最大的電動汽車銷售商。

通用汽車此前預計，隨著推出新車型，其電動汽車年收入將從2023年約100億美元，增長到2030年約900億美元。Tesla沒有立即回應置評。

相關新聞：Roth Capital：面對新競爭 　Tesla一萬億美元估值將縮水

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責任編輯：李勝君


 

電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 通用汽車（General Motors，美：GM） 美股 汽車 Tesla

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