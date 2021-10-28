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【Tesla】通用汽車CEO：2025年電動車銷量能趕上Tesla　未來4年至少發布30款電動車

股市 11:47 2021/10/28

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【Tesla】通用汽車CEO：2025年電動車銷量能趕上Tesla　未來4年至少發布30款電動車

通用汽車（美：GM）首席執行官兼董事長Mary Barra周三表示，2025年通用汽車在美國電動車銷量方面，絕對能趕上Tesla（美：TSLA）。Barra表示，包括即將發布的GMC悍馬皮卡、凱迪拉克Lyriq及雪佛蘭跨界車等新品，將幫助通用擊敗Tesla。這些車型是通用汽車到2025年至少發布30款電動車計劃的一部分。

標普上調Tesla評級展望【下一頁】

Barra稱，「我們將推出這些車型並繼續努力，直到在電動車領域佔有第一名的市場份額。」Barra數周前曾表示，通用汽車計劃成為美國電動車銷售的領導者，但沒有公布時間表。

Tesla在美國電動車銷售佔據主導地位後，目前市佔率正在下降。IHS Markit預計，Tesla在美國電動車市佔率，將從去年的79%降至今年的56%，而隨通用汽車等大型汽車製造商發布大量新車型，Tesla市佔率預計將在2025年續降至20%。

LMC Automotive預計，通用汽車將在2025年超越Tesla，成為美國最大的電動汽車銷售商。

通用汽車此前預計，隨推出新車型，電動車年收入將從2023年約100億美元，增長到2030年約900億美元。

相關新聞：【Tesla】Tesla中國市場銷售額等同美國一半　銷售佔比升至22.6%

【電動車】Hertz大手購入Tesla電動車受關注　料加快汽車租賃商改用電動車

 

責任編輯：李勝君


 

美股 電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 通用汽車（General Motors，美：GM） 汽車 Tesla

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