【高息股】香港電訊投得 700及2600兆赫5G頻譜

通訊事務管理局日前拍賣多個頻譜。本港最大流動電訊商香港電訊(06823)宣布，成功投得700兆赫頻帶內20兆赫5G頻譜，以及2600兆赫頻帶內50兆赫5G頻譜，有關頻譜有效期為15年，使用費總計為5.99億元。集團表示，成功投得新推出的700兆赫5G頻譜，將有助增強5G網絡覆蓋，包括改善室內接收及廣域範圍的服務，而在2600兆赫頻帶，除了現有的頻譜數量，亦投得額外的頻譜。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股 詳情請看【下一頁】



















連同本次拍賣，香港電訊將持有最大數量的2600兆赫頻段頻譜，以及持有最多的700兆赫及其他低頻段頻譜。這將有助增強頻譜需求甚殷的港鐵（00066）地底路段的5G網絡容量。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價 詳情請看【下一頁】

香港電訊在今年公布中期業績時曾表示，截至7月底旗下5G客戶升至52.8萬戶，滲透率達16％，並期望公司在本年底的5G滲透率可達20％的水平。

同場加映 【iM Cafe】季績最新部署 TESLA概念股未炒完？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機