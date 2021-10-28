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【高息股】香港電訊投得 700及2600兆赫5G頻譜

股樓投資 00:22 2021/10/28

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通訊事務管理局日前拍賣多個頻譜。本港最大流動電訊商香港電訊(06823)宣布，成功投得700兆赫頻帶內20兆赫5G頻譜，以及2600兆赫頻帶內50兆赫5G頻譜，有關頻譜有效期為15年，使用費總計為5.99億元。集團表示，成功投得新推出的700兆赫5G頻譜，將有助增強5G網絡覆蓋，包括改善室內接收及廣域範圍的服務，而在2600兆赫頻帶，除了現有的頻譜數量，亦投得額外的頻譜。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股   詳情請看【下一頁

連同本次拍賣，香港電訊將持有最大數量的2600兆赫頻段頻譜，以及持有最多的700兆赫及其他低頻段頻譜。這將有助增強頻譜需求甚殷的港鐵（00066）地底路段的5G網絡容量。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價   詳情請看【下一頁

香港電訊在今年公布中期業績時曾表示，截至7月底旗下5G客戶升至52.8萬戶，滲透率達16％，並期望公司在本年底的5G滲透率可達20％的水平。

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撰文 : 李尚毅

香港電訊－SS（06823） 港股

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