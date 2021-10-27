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【展覽復甦】秋季七大貿易展27號開幕　7項實體展覽同場舉行

商業 23:03 2021/10/27

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貿易局主辦的「秋季七大貿易展」昨開幕，吸引逾1700間展商參與網上及實體展覽。 （林宇翔攝）

由香港貿易發展局主辦的「秋季七大貿易展」於今日開幕，展覽以實體和網上形式同步進行，吸引了超過1700間地區展商參與。實體展將於10月27日至30日在香港會議展覽中心舉辦，而網上展則於10月27至11月6日舉行。

七大展包括秋季電子產品展、電子組件及生產技術展、資訊科技博覽、醫療及保健展、秋季燈飾展、戶外及科技照明博覽、國際環保博覽。當中醫療及保健產品供應商的反應積極，亦對銷售前景甚有信心。有參展商反映，市民對家居測試劑相關產品的需求熾熱，生意額比往年上升約4成。

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▼ EDGC ASIA銷售代表蔡儒漢表示，疫情間市民對病毒家居測試劑的需求增加，人均消費約3000元。 （林宇翔攝）

居家病毒測試減少接觸第三者  需求增

基因組研究公司EDGC ASIA的銷售代表蔡儒漢表示，疫情間市民對病毒家居測試劑的需求增加，該企於香港的生意額比往年增加了42%，人均消費約3000元，預計來年整體生意額能上升84%。一眾產品中，HPV / STD DNA檢測的自我採樣套裝銷售急增，相信女士比較接受不用伸入陰道採樣的檢測。

他表示，市民對家中病毒測試劑的需求持續，所需時間短和免接觸的測試方法，是吸引市民的最主要因素。由於打完疫苗做抗體測試需要先抽血再送至實驗室，等候時間和價錢成本較高，但家居測試只需15分鐘，相信疫下該類產品的需求仍能持續一段時間。另外，市民對癌症、常見疾病的風險檢測檢測亦有需求。他又指出，本地的醫院對家中測試劑歡迎，盼可減輕公營醫院的壓力。

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NASA技術研發車用淨化器　賣逾2500元

佳澤科技是次帶來源自德國的飲水輔助杯，未來會參加更多展覽，讓更多人認識產品，不擔心未來銷情，預計至明年中銷售額可增加2成，現時人均消費為1344港元。陳表示水杯可以降低吞嚥風險，並提及長者可能會因飲水嗆到而拒絕飲水，使用飲水杯後，嗆到的情況可望減少，長者飲水量平均每日也可上2至3成。

Technical Development常務董事孫滕章表示，公司現時代理用NASA技術研發的iCAR殺菌淨化器，淨化器放在車上空調的出風處，便可以對整個車廂進行消毒，產品已獲得歐盟一級醫療級別認證，估計下月推出市場，售價為2680港元，淨化器可使用1萬小時，對未來銷售有信心。

編輯：梁巧恩

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