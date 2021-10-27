  • 25°C
香港時間 : 20211027日 (三) 22:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

航運供應鏈斷裂成本大增 凍肉食材料加價約15%

理財智慧 22:23 2021/10/27

分享：

疫情肆虐，全球百物騰貴，全球貨櫃運輸需求大增，供應鏈持續混亂，船期失準、人手不足，因船期失準、人手不足等，運輸成本大增，加上內地蔬菜產區接連暴雨，最近來港物價上升，外國及內地食材價格高漲，如罐頭價格升兩、三成、蔬菜漲價五成等。

繼早前因雪藏雞翼成本上漲，日前再有食品商指，航班延誤至少一星期，加上運輸成本上升，料雞翼加價10%至15%左右。據消息指，水果運輸成本激增近3倍，一個美國橙或可由港幣5元，漲價至9元一個，預料待疫情再緩和，貨運好轉，物價才會回落。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：龍紀瑩
 

罐頭 雞翼 食品 航運 美國 暴雨 運輸 疫情

上一篇文章

【美股焦點】三大指數齊升 微軟漲逾2%

下一篇文章

微軟業績出爐 淨利首破 200 億美元勝預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？
【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日
【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日