航運供應鏈斷裂成本大增 凍肉食材料加價約15%

疫情肆虐，全球百物騰貴，全球貨櫃運輸需求大增，供應鏈持續混亂，船期失準、人手不足，因船期失準、人手不足等，運輸成本大增，加上內地蔬菜產區接連暴雨，最近來港物價上升，外國及內地食材價格高漲，如罐頭價格升兩、三成、蔬菜漲價五成等。

繼早前因雪藏雞翼成本上漲，日前再有食品商指，航班延誤至少一星期，加上運輸成本上升，料雞翼加價10%至15%左右。據消息指，水果運輸成本激增近3倍，一個美國橙或可由港幣5元，漲價至9元一個，預料待疫情再緩和，貨運好轉，物價才會回落。

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責任編輯：龍紀瑩

