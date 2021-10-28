【Lenovo】Lenovo概念體驗店進駐尖沙咀　辦ThinkPad展覽與插畫品牌DDED聯乘

▲ Lenovo在尖沙咀開設香港首間概念體驗店（Lenovo提供圖片）

Lenovo在尖沙咀開設香港首間概念體驗店，現正舉辦期間限定展覽，展出品牌多年來的產品，同時推出多款聯乘紀念品及獨家優惠，吸引品牌粉絲及消費者。

設計大賣環保 創新科技融入生活

店舖設計沿用米蘭概念體驗店的風格，主張保護環境、善用可持續物料、減低碳排放，故使用天然光及彩色透明物料，並加上大量木製傢俬，令店內充滿大自然的氣息。為了展現品牌「Smarter technology for all」的理念。體驗店利用了各種的產品及環境，令費者了解智能技術如何提高生活素質。

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新店同時引入智能零售系統體驗區，重視與消費者互動，並展示不同的資訊。體驗店有不同的區域，包括以生活時尚、商務工作、娛樂至上等分類展示產品，同時亦設有主題區域，例如提升生產力的工作站區域、電競產品體驗區等。體驗店將會展示各種最新產品，讓消費者率先體驗。而且還提供其他服務，例如網上預留服務、產品保養服務等。消費者網上購物後，還可以在體驗店取貨。

期間限定ThinkPad系列展覽 社交平台分享贏獎品

體驗店留有一個活動空間，方便日後舉辦不同類型活動。本次將用作舉辦ThinkPad的迷你展覽回顧ThinkPad的歷史。而於11月7日前，消費者於Lenovo HK Facebook專頁參與活動，分享自己的ThinkPad，與Lenovo一同回顧歷年產品，而分享者有機會贏取ThinkPad T14第二代一部。

Lenovo自2019年起一直與國際米蘭合作，今年更成為球衣贊助商，新店活動有機會讓大家將球衣帶回家。同時更與本地插畫品牌DDED合作推出聯乘系列，製作成紀念品，等待大家來將紀念品帶回家。

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優惠期為10月30日至11月30日，開張優惠及禮品換購方式如下：

優惠一：

獨家型號IdeaPad L3i 15低至58折。指定ThinkPad X1型號7折起，另送3年意外損壞保障及電池保養（價值$1,744）。購買指定Legion型號可免費獲贈Xbox 無線控制器特別版一個，以及Xbox Game Pass for PC (6個月)，總值$687。多款獨家產品以優惠價限量發售。

優惠二：

概念體驗店準備了多款限量紀念品，包括國際米蘭新季球衣（價值$899，名額50個）、DDED X Lenovo 雨傘（價值$500，名額100個）、Lenovo流動充電器（價值$199，名額1,000個）等。

凡單次購物滿指定金額，將可獲贈紀念品：

• 購物滿 $12,000 送國際米蘭新季球衣、DDED X Lenovo雨傘、Lenovo流動充電器及高達$600現金禮券。

• 購物滿$6,000送DDED X Lenovo雨傘Lenovo流動充電器及高達$30現金禮券

• 購物滿$2,000送Lenovo 流動充電器

禮品數量有限，送完即止。

優惠三：

凡購物滿$6,000，可以$488或$688換購福袋一個，當中的驚喜禮品包括，無線藍牙鍵盤、電競耳機、滑鼠、21.5吋顯示器等，福袋總值高達$2,031。

優惠四：

開張期間，於Lenovo概念體驗店購買任何產品均享30天產品保證。30天產品保證包括非人為損壞（受條款及細則約束）、硬件故障及0死/光點保證等。

優惠五：

到訪Lenovo概念體驗店，並分享店內照片到社交平台，並標示#LenovoConceptExperienceStore及Tag 3位朋友，即可獲贈DDED特別版便利貼一份。禮品數量有限，送完即止。

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責任編輯：陳明俊