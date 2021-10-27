  • 25°C
香港時間 : 20211027日 (三) 23:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股

股樓投資 22:30 2021/10/27

分享：

中央及官媒近期提倡「共同富裕」理念，高盛發表報告指，「共同富裕」並不只關於再分配，而是會在未來多年重塑中國的增長軌跡。結合目前的監管新常態，看好4大投資主題將會出現，包括大眾消費如家居耐用品、製造業升級、潔淨再生能源及國企改革概念。高盛同時看好和上述4大投資主題有關的50隻中港上市股份，可受惠於內地「共同富裕」的趨勢。

高盛50隻共同富裕受惠股名單一覽：

    點擊圖片放大
    +50
    +49

高盛策略分析師Timothy Moe又指出，內地的政策對個別行業的發展有一定幫助，對坊間有指「中國不可投資」的說法，他認為過於籠統。以硬科技領域為例，他認為內地正投放不少資源發展半導體行業，從而減少對美國的倚賴。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價   詳情請看【下一頁

【恒大危機】 傳中央要求用個人身家還恒大債 許家印抵押香港山頂豪宅   詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】季績最新部署 TESLA概念股未炒完？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

安踏體育（02020） 港股

下一篇文章

【美股焦點】三大指數齊升 微軟漲逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日
【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日
【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？
【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？