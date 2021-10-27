【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股

中央及官媒近期提倡「共同富裕」理念，高盛發表報告指，「共同富裕」並不只關於再分配，而是會在未來多年重塑中國的增長軌跡。結合目前的監管新常態，看好4大投資主題將會出現，包括大眾消費如家居耐用品、製造業升級、潔淨再生能源及國企改革概念。高盛同時看好和上述4大投資主題有關的50隻中港上市股份，可受惠於內地「共同富裕」的趨勢。

高盛50隻共同富裕受惠股名單一覽：

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高盛策略分析師Timothy Moe又指出，內地的政策對個別行業的發展有一定幫助，對坊間有指「中國不可投資」的說法，他認為過於籠統。以硬科技領域為例，他認為內地正投放不少資源發展半導體行業，從而減少對美國的倚賴。

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