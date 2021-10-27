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【中國第一網紅】投資不足4個月　字節跳動退出李子柒經紀公司「微念」

20:35 2021/10/27

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【中國第一網紅】投資不足4個月　字節跳動退出李子柒經紀公司「微念」

近月「中國第一網紅」李子柒據報與經紀公司微念陷入意見分歧，近月起未有在抖音、嗶哩嗶哩或YouTube發布新影片，有內媒指，抖音母企字節跳動考慮到微念與李子柒出現糾紛，投資不足4個月即於10月16日啟動退出微念的程序。

李子柒以田園生活而聞名國內外

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今年7月初，微念新增字節跳動關聯公司北京量子躍動科技有限公司為股東，持股1.48%，同期公司註冊資本由約704.05萬人民幣增加至約717.47萬人民幣。有內媒指，字節跳動當初投資微念，主要是因為看好李子柒，如今李子柒和微念陷入分歧，字節跳動決定根據投資協議退出微念。

除了字節跳動之外，該輪融資後微念的股東還包括華興新經濟基金、華映資本、辰海資本等。彼時，從財務到戰略方，均非常看好李子柒IP在商業回報、文化輸出等層面的綜合影響力。

然而，李子柒隨後不久就停更了視頻。李子柒在YouTube的最後一條視頻更新是7月，在抖音的最後一條短視頻更新在9月。

有內媒指，按照李子柒和微念最初合同，「李子柒」IP品牌的受益主體應為微念佔股更多的子柒文化，而「李子柒螺螄粉」IP品牌的受益主體為微念，李子柒個人的持股為零。

李子柒和微念合作始於2017年7月，雙方曾共同出資100萬元成立四川子柒文化。李子柒（李佳佳）持股49%，並擔任公司的執行董事和法定代表人；杭州微念則持股51%，並由創始人劉同明擔任公司監事。

但去年底微念曾和背後股東們溝通出讓股份給李子柒，但李子柒並沒有回應。而李子柒從微念近一兩年時間獲得分成為數千萬元人民幣。

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港股 字節跳動 抖音 網紅

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