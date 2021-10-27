【美股焦點】三大指數齊升 微軟漲逾2%

美國9月耐用品訂單按月跌0.4%，跌幅小過市場預期，美股三大指數周三（27日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升33.44點及0.09%，報35,790.32點，標準普爾500指數升5.14點及0.11%，報4,579.93點，納斯達克指數升51.94點及0.34%，報15,287.66。

微軟（MSFT）漲2.96%，該公司上季度收入453.2億美元，按年增22%，勝市場預期；盈利205.1億美元，按年升近48%，每股賺2.27美元。並成自2018年以來增長最快的第一財季。

Google母公司Alphabet（GOOGL）亦公布業績，收入651.2億美元，每股賺27.99美元，均高於市場預期，公司稱蘋果（AAPL）新隱私政策影響對YouTube收入影響不大，股價漲2.01%。

Twitter（TWTR）跌8.43%，第三季度每股賺0.18美元，勝預期的0.15美元；收入12.84 億美元，按年增37%，略低於預期的12.85 億美元。可變現每日活躍用户人數（mDAU）為2.11 億略低於分析師預期的2.119 億。

Robinhood（HOOD）跌9.45%，第三季收入3.65億美元，按年增35%，低於市場預期。單季虧損按季增1.6倍至13.2億美元，去年同期虧損為1,066.1萬美元，每股虧損2.06美元。

通用汽車（GM）跌3.17%，第三季收入267.79億美元，按年跌24.5%，每股賺1.52 美元，但兩者均勝市場預期。汽車交付量為131.1萬輛，按年跌26.8%。

波音（BA）跌0.52%，第三季度收入152.8 億美元，按年增長 8%，低於市場師預期。季度淨虧損1.32億美元，較前一年的虧損4.66 億美元少，每股虧損 0.6美元，高於預期的0.2美元。另外，該公司警告「787夢幻客機（Dreamliner）」的生產缺陷，將帶來10億美元的異常成本，導致在過去一年的大部分時間都暫停該型號的交付。

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責任編輯：黃苑筠