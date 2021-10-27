【大行點睇】瑞士百達黃思遠：中國股票變得更具吸引力　增持科技股

近來中國市場面臨著監管風波以及限電限產等問題，瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠認為，今年堅持圍繞著長期結構性增長及優質經濟重啟的主題進行投資是一件「難而正確的事」。由於官方放出正面消息，黃思遠認為中國股票變得更具吸引力。基金從今年八月初開始增持中國科技股。風險和回報率都有所提高，因此也進一步增加持倉。

至於美國市場面對著「收水」和通脹等風險，黃思遠就表示美國家庭資產負債表為幾十年來最強勁，加上美國零售銷售、家庭收入增長、銀行盈利均表現強勁；而鐵路、木材、貨運等行業反映對通脹的擔憂有所舒緩；汽車製造商的晶片短缺問題開始緩和。所以繼續看好美國中長線前景。同時，他指出現正處於影響深遠的技術和創新改革中，反映在數碼化转型、5G、雲端計算、電動車和智慧出行等長期趨勢。

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基金在美國、日本和台灣市場增持長期增長及優質經濟重啟相關的股票，並利用現金提高風險資產預算。另外亦增持了金融、服務及能源行業等周期股。黃思遠看好受惠於資本支出增加，幫助提高生產力，並從商品到服務的轉移中獲利的公司，預計這些股票有望跑贏大市。

另外，他亦指出9月份風險資產面對一些風險困擾，但在10月份出現轉機，部分問題得到緩解，技術指標有所改善，季節性因素在年底前表現強勁。

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責任編輯：黃苑筠