▲ 【成龍代言】成龍進駐快手開賬號兼出任「溫暖大使」 此前代言品牌屢出事（多圖）

武打明星成龍再有新代言！ 67歲的成龍今日正式入駐快手 （01024） ，開設他全球首個短視頻社交賬號。快手透露，成龍會以內容創作者的身份分享生活點滴、戲裡戲外等日常，出任「快手溫暖大使」。

快手更在多個平台勁播成龍登陸廣告， 更寫上廣告標語「更多的真心話，真實的我，在快手等你」，而成龍在廣告中回憶自己從業近60年的心路歷程，稱自己並不是外界所認為的大英雄，也會害怕，也會擔心，「我們都不是大英雄，只要拼盡全力就已經很棒了」，聲言要向廣大用戶傳遞追尋夢想、努力拼搏的正能量。

回顧成龍五大坎坷代言史

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（1）小霸王銷聲匿跡

成龍的代言歷史頗為「坎坷」，例如小霸王1994年重金聘請成龍拍攝的「望子成龍小霸王」廣告登陸央視黃金時段，推銷電腦學習機，但好景不長，廣告打響以後，以山寨起家的小霸王也被別人瘋狂山寨，小霸王最終銷聲匿跡。

（2）霸王洗髮水被指或致癌

2004年，成龍代言「霸王洗髮水」的廣告，但2010年霸王洗頭水被指含或會致癌的二噁烷，雖然2016年法院判決還了霸王清白，但2017年霸王集團 （01338） 大股東家族鬧糾紛，公司創辦人之一、主席陳啟源妻子萬玉華入稟高等法院，要求將霸王控股股東Fortune Station清盤，但最終萬玉撤清盤呈請，事件才暫告一段落。

（3）思念水餃曾被驗出含金黃葡萄球菌

成龍又在2008年擔任內地思念水餃代言人，更在湯餃包裝上印上成龍肖像，寫明「骨湯加菌湯」，但2011年「思念」牌三鮮水餃被北京工商局驗出含金黃葡萄球菌，一度被勒令下架。

（4）恒大冰泉母公司深陷財困

恆大集團 （03333） 旗下恆大冰泉在2014年1月底推出由成龍、范冰冰出演的廣告，更推出代表恆大冰泉向全國人民拜年的「喜慶篇」，也有充滿科技、時尚元素的「健康篇」、「美麗篇」，恒大聲言突出展現恆大冰泉的民生關懷、高端品質與健康理念。但2021年恆大系爆出債務危機，日前據報中國當局要求恆大主席許家印，要用個人財產來緩解恆大集團債務問題。

（5）香港航空因財困大削航班及人手

2017年香港航空邀請成龍擔任宣傳大使，宣傳一條新開來往香港與溫哥華的航線，但2019年香港航空母企海航出現財務危機，香港航空陷入財困，需要大削航班及人手，雖然2020年獲國泰入股打救，但新冠疫情由去年起重擊國泰營運。

成龍代言4年間 格力現驚人増長

不過，成龍代言都有成功例子，例如中國最大冷氣機品牌格力，在2010至2014年成龍代言期間，格力出現驚人的増長率，直到今年首三季度凈利潤156.45億元人民幣，按年增長14.21%。但格力電器話事人董明珠據報當年考慮到成本問題，認為動輒花幾千萬元請一個明星代言「是一種浪費」，所以2014年合同到期後雙方和平分手。

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編輯：李哲毅