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【中美科技戰】無視華為禁令？　美數據儲存設備供應商疑違反限制　向華為出售硬碟

科技 19:45 2021/10/27

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美國自去年實施華為禁令，去限制華為取得以美國開發或生產的芯片等科技技術。而議員昨日（26日）發表報告稱，希捷科技無視禁令，沒有向商務部申請許可的情況下繼續向華為運送硬碟，違反美國的出口限制。

美國商務部自去年開始，對華為實施更嚴厲制裁。據外媒報道，美國共和黨參議員日前發表報告，公開指控美國數據儲存設備供應商希捷科技（Seagate Technology）違反華為禁令，私自向華為供應硬碟驅動器（hard disk drive） 。

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該報告指出，美國去年9月更嚴格限制華為取得以美國開發或生產的芯片等技術後，希捷科技無視有關的華為禁令，在沒有向商務部申請許可的情況下繼續向華為運送硬碟驅動器，違反美國的出口限制。

希捷科技在該情況下，成為華為唯一的硬碟設備供應商，當中的銷售額更佔華為全年8億美元（約62億港元）硬碟採購額的一大部分。共和黨參議員在報告中指，認為這種做法損害國家安全，並犧牲競爭對手的利益。

事實上，早在今年3月，美國商務部已就此事對希捷科技開始展開調查。據該報告稱，希捷科技於10月承認並未申請向華為銷售產品的許可，其後表示已向華為停止供應，但並未具體說明停止時間。

希捷科技發言人僅表示，該公司一直遵守所有法律，包括出口管制條例，不會對具體客戶作出評論。

【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化

責任編輯：黃顯晴

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