【明賺實蝕】屯馬綫開通都要蝕？土瓜灣業主減價賣金都豪苑　3年微賺5萬離場

屯馬綫開通宋皇臺及土瓜灣站，附近一帶樓價理應受惠，但最近卻有業主減價賣樓料實蝕離場。美聯物業黃家樂表示，土瓜灣金都豪苑有2房單位，放盤1個月減價38萬元沽出，成交價800萬元，減幅約4.5%。

上述成交單位為金都豪苑高層G室，實用面積419方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，吸引同區家庭客承接，據了解，單位原放盤叫價838萬元，放盤約1個月，決定降價38萬，並獲家庭客承接，成交價800萬元，折合實用呎價約19,093元。

據了解，原業主於2018年11月斥資795萬元購入，是次轉手帳面輕微賺約5萬元，連洗費料蝕讓離場。

資料顯示，金都豪苑位於馬頭角道28號，由恒地發展，於2001年入伙，樓齡約20年。項目毗鄰傲雲峰、欣榮花園等屋苑，距離屯馬綫土瓜灣站約7分鐘步程。

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