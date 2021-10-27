  • 25°C
香港時間 : 20211027日 (三) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明賺實蝕】屯馬綫開通都要蝕？土瓜灣業主減價賣金都豪苑　3年微賺5萬離場

股樓投資 19:41 2021/10/27

分享：

屯馬綫開通宋皇臺及土瓜灣站，附近一帶樓價理應受惠，但最近卻有業主減價賣樓料實蝕離場。美聯物業黃家樂表示，土瓜灣金都豪苑有2房單位，放盤1個月減價38萬元沽出，成交價800萬元，減幅約4.5%。

上述成交單位為金都豪苑高層G室，實用面積419方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，吸引同區家庭客承接，據了解，單位原放盤叫價838萬元，放盤約1個月，決定降價38萬，並獲家庭客承接，成交價800萬元，折合實用呎價約19,093元。

據了解，原業主於2018年11月斥資795萬元購入，是次轉手帳面輕微賺約5萬元，連洗費料蝕讓離場。

資料顯示，金都豪苑位於馬頭角道28號，由恒地發展，於2001年入伙，樓齡約20年。項目毗鄰傲雲峰、欣榮花園等屋苑，距離屯馬綫土瓜灣站約7分鐘步程。

延伸閱讀︰#LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台【下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映︰【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【地皮開標】麗新16億奪九龍廣播道住宅地　樓面呎價達2.2萬元　略高於估值
今日
【地皮開標】麗新16億奪九龍廣播道住宅地　樓面呎價達2.2萬元　略高於估值
【有相睇】買家心儀盈翠半島　見屋苑有新放盤連全套嶄新靚裝修　即斥1266萬火速入市
2021/10/25
【有相睇】買家心儀盈翠半島　見屋苑有新放盤連全套嶄新靚裝修　即斥1266萬火速入市
【上車故事】愛兒讀科大　慈父感安慰　777萬買將軍澳私樓贈乖仔　方便愛兒上學
今日
【上車故事】愛兒讀科大　慈父感安慰　777萬買將軍澳私樓贈乖仔　方便愛兒上學

你可能感興趣

【地皮開標】麗新16億奪九龍廣播道住宅地　樓面呎價達2.2萬元　略高於估值
今日 18:57
【地皮開標】麗新16億奪九龍廣播道住宅地　樓面呎價達2.2萬元　略高於估值
【有相睇】買家心儀盈翠半島　見屋苑有新放盤連全套嶄新靚裝修　即斥1266萬火速入市
17:59 2021/10/25
【有相睇】買家心儀盈翠半島　見屋苑有新放盤連全套嶄新靚裝修　即斥1266萬火速入市
【上車故事】愛兒讀科大　慈父感安慰　777萬買將軍澳私樓贈乖仔　方便愛兒上學
今日 18:08
【上車故事】愛兒讀科大　慈父感安慰　777萬買將軍澳私樓贈乖仔　方便愛兒上學
私人屋苑 美聯物業 土瓜灣

上一篇文章

【加密貨幣】逾33萬人聯署要求Robinhood上架　柴犬幣價格漲22%創新高

下一篇文章

【投資心理學】經濟差所以買唇膏? 一文看清口紅效應同投資機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？
【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日
【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇