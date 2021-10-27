  • 27°C
香港時間 : 20211028日 (四) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】先買後付Atome主攻Z世代用戶　最低消費額下調至15元　吸引用戶日常生活使用

商業 20:18 2021/10/27

分享：

（Atome Facebook截圖）

亞太區尤以東南亞近年新興「先買後付」支付服務，新加坡初創「Atome」找來韓團ASTRO宣傳，以吸引亞太區民眾使用。該企去年落戶香港後，也定期與多個本地KOL合作，希望藉網絡宣傳給新世代。

Atome現與本地500個線上和線下商戶合作，類別涵蓋美容、家品、時裝等，未來將繼續接觸和擴大至更多行業，除了不同零售商外，也有意接觸餐飲業的商戶，希望有更多品牌加盟，讓更多人使用。

Atome2019年在新加坡成立，其後拓展至其他東南亞地區，以及再進軍大中華區如香港等，並主攻Z世代的用戶。在香港，最新將最低消費額從50元下調至15元，希望藉此吸引更多在日常生活使用的用戶，最高消費額暫沒有變。

香港Atome業務發展總經理余洋帆分享，印尼消費客群龐大，而新加坡和香港用戶的消費習慣很相似。而目前7成香港用戶年齡層為18至35歲，但仍以女性為主導，達63%。

惟他指出，男性的用戶的ABS（Average Basket Size）大於女性28%。並認為，因為男性較常購買電子產品，或較大件的家具等用品所致。

Atome正在東南亞和大中華區發展，余洋帆認為，發展香港市場時，可參考東南亞的經驗，皆因該公司主要面向年輕人市場，而該些地區亦有較多年輕消費者，有助其研究新世代的消費習慣。為了緊貼消費者的需求，該企推出了新社交平台功能，並已率先在新加坡試行，預計明年第一季將在港推出。

同時該企也為疫後做準備，余希望，下一站進軍日本。他們更預備跨境支付服務，希望在恢復往來後，各地用戶都能憑該區的手機App，在其他國家旅遊時，享受先買後付的服務。

【英國經濟】勞動力短缺　英國企業花費數億元吸引員工

【供應鏈】解決港口堵塞　洛杉磯港、長灘港滯留貨櫃每天罰100美元

【疫市營商】天上野把握本地民生商機　疫市續開分店

記者：馬意文

相關文章

【電子支付】街市非接觸式付款資助計劃　6月30日截止申請
2021/06/28
【電子支付】街市非接觸式付款資助計劃　6月30日截止申請
【電子支付】全球日均逾2萬次電子付款失敗　造成1185億美元經濟損失
2021/08/03
【電子支付】全球日均逾2萬次電子付款失敗　造成1185億美元經濟損失
【電子消費券】美食博覽展商嘆銷情較往年弱　逾3成客人選用電子支付
2021/08/16
【電子消費券】美食博覽展商嘆銷情較往年弱　逾3成客人選用電子支付
【電子支付】第一代銷售版八達通10月20日開始換卡　原卡可保留作紀念
2021/10/18
【電子支付】第一代銷售版八達通10月20日開始換卡　原卡可保留作紀念

你可能感興趣

【電子支付】街市非接觸式付款資助計劃　6月30日截止申請
17:00 2021/06/28
【電子支付】街市非接觸式付款資助計劃　6月30日截止申請
【電子支付】全球日均逾2萬次電子付款失敗　造成1185億美元經濟損失
19:20 2021/08/03
【電子支付】全球日均逾2萬次電子付款失敗　造成1185億美元經濟損失
【電子消費券】美食博覽展商嘆銷情較往年弱　逾3成客人選用電子支付
20:33 2021/08/16
【電子消費券】美食博覽展商嘆銷情較往年弱　逾3成客人選用電子支付
社交平台 電子支付 家具 美容 時裝服飾 家品 南亞 東南亞 新加坡 印尼

上一篇文章

【展覽復甦】秋季七大貿易展27號開幕　7項實體展覽同場舉行

下一篇文章

【英國薪金】新冠疫情影響跌　英上班族薪酬升　輕及低收入人士升幅最明顯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【廣告商機】MIRROR及ERROR受品牌青睞　最高廣告開支前50品牌佔比約3成
【廣告商機】MIRROR及ERROR受品牌青睞　最高廣告開支前50品牌佔比約3成
【英國經濟】勞動力短缺　英國企業花費數億元吸引員工
【英國經濟】勞動力短缺　英國企業花費數億元吸引員工
【電子支付】先買後付Atome主攻Z世代用戶　最低消費額下調至15元　吸引用戶日常生活使用
【電子支付】先買後付Atome主攻Z世代用戶　最低消費額下調至15元　吸引用戶日常生活使用
【供應鏈】解決港口堵塞　洛杉磯港、長灘港滯留貨櫃每天罰100美元
【供應鏈】解決港口堵塞　洛杉磯港、長灘港滯留貨櫃每天罰100美元
【英國薪金】新冠疫情影響跌　英上班族薪酬升　輕及低收入人士升幅最明顯
【英國薪金】新冠疫情影響跌　英上班族薪酬升　輕及低收入人士升幅最明顯
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險