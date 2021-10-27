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【電子支付】先買後付Atome主攻Z世代用戶 最低消費額下調至15元 吸引用戶日常生活使用

商業 20:18 2021/10/27

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（Atome Facebook截圖）

亞太區尤以東南亞近年新興「先買後付」支付服務，新加坡初創「Atome」找來韓團ASTRO宣傳，以吸引亞太區民眾使用。該企去年落戶香港後，也定期與多個本地KOL合作，希望藉網絡宣傳給新世代。

Atome現與本地500個線上和線下商戶合作，類別涵蓋美容、家品、時裝等，未來將繼續接觸和擴大至更多行業，除了不同零售商外，也有意接觸餐飲業的商戶，希望有更多品牌加盟，讓更多人使用。

Atome2019年在新加坡成立，其後拓展至其他東南亞地區，以及再進軍大中華區如香港等，並主攻Z世代的用戶。在香港，最新將最低消費額從50元下調至15元，希望藉此吸引更多在日常生活使用的用戶，最高消費額暫沒有變。

香港Atome業務發展總經理余洋帆分享，印尼消費客群龐大，而新加坡和香港用戶的消費習慣很相似。而目前7成香港用戶年齡層為18至35歲，但仍以女性為主導，達63%。

惟他指出，男性的用戶的ABS（Average Basket Size）大於女性28%。並認為，因為男性較常購買電子產品，或較大件的家具等用品所致。

Atome正在東南亞和大中華區發展，余洋帆認為，發展香港市場時，可參考東南亞的經驗，皆因該公司主要面向年輕人市場，而該些地區亦有較多年輕消費者，有助其研究新世代的消費習慣。為了緊貼消費者的需求，該企推出了新社交平台功能，並已率先在新加坡試行，預計明年第一季將在港推出。

同時該企也為疫後做準備，余希望，下一站進軍日本。他們更預備跨境支付服務，希望在恢復往來後，各地用戶都能憑該區的手機App，在其他國家旅遊時，享受先買後付的服務。

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記者：馬意文

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