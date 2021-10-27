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【加密貨幣】逾33萬人聯署要求Robinhood上架　柴犬幣價格漲22%創新高

股樓投資 19:43 2021/10/27

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要求Robinhood（HOOD）上架柴犬幣（Shiba Inu）的呼聲越來越高，推動價格再創新高。據 CoinGecko的數據顯示，柴犬幣在過去24小時內上漲了22.4%，日內最高報每枚0.00005806美元。柴犬幣目前是第11大加密貨幣，市值接近264億美元。

在請願網站Change.org上的一份請願書寫著要求Robinhood上架柴犬幣，現時聯署人數已超過33萬名。Robinhood行政總裁Vlad Tenev在周二（26日）的公司財報會議上表示正在「謹慎地」考慮要不要把這個新加密貨幣納入平台。

加密貨幣對Robinhood的增長變得更加重要。上個月，Robinhood表示計劃提供加密錢包，以允許投資者發送和接收數碼貨幣。該公司此前表示，加密錢包的輪候名單已有超過100萬人。根據Robinhood最新一份文件顯示，該公司64%的加密幣收入來自狗狗幣。

 Coinbase在上個月添加了該加密貨幣。

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責任編輯：黃苑筠

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