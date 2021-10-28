【理財熱話】白手興家女老闆大獲利 獎員工2張頭等機票及8萬現金

好老闆會與員工「有福同享」，那當你遇上一個好老闆真是很難得！據外媒報道，美國一名50歲的媽媽Sara Blakely育有4名子女。在2000年前，她以5,000美元（約3.8萬港元）創立塑身衣品牌Spanx，創業初期不被外間看好，她憑著堅持不懈的毅力，在2012年獲《福布斯》評選為最年輕白手興家的女富豪，最近全球投資公司 Blackstone 宣布入股Spanx，該交易的價值估計為 12 億美元（約93億港元）。

Spanx上週舉辦了一場慶功宴，席間看見一個地球儀放在桌子上，她問：「為什麼我要旋轉地球儀？」她解釋為每位員工購買了2張前往世界任何地方的頭等艙機票，以及1萬美元（約7.8萬港元）的旅遊基金以答謝員工們的付出。員工聞言馬上歡呼聲不斷，舉起酒杯鼓掌，更有員工流下眼淚。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【Work-life Balance】加拿大擬立法保障打工仔生活工作平衡 下班後可以「斷聯」【下一頁】

影片中員工被問到想到哪裡旅遊，有些員工表示計劃到巴黎、日本、克羅地亞和南非等地度假，其中一名女員工指：「我要跟未婚夫去度蜜月，我們準備去波拉波拉島！」另有一名男員工笑言：「我要飛到瑞典跟女友私奔。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔