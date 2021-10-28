  • 25°C
香港時間 : 20211028日 (四) 09:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法國男冒認第一夫人親戚行騙 香港一酒店都中招

環球社會熱點 09:05 2021/10/28

分享：

法國一名男子冒認第一夫人侄甥等身份，向全球各地的酒店及外交索取貴賓待遇。香港一間酒店慘受騙，更為這名男子提供升級待遇。這名男子被捕後於法庭承認控罪，但表明自己只是貪圖特權而非金錢才犯案。

馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害 【下一頁】

世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒  【下一頁】

外媒報道，這名男子除了自稱是法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）的侄甥外，更訛稱自己是法國愛麗舍宮的高官。他同時偽造一個聲稱是法國總統的假電郵地址，藉此騙取貴賓待遇或特權。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據悉，男子曾經主動作出多項要求，包括向摩洛哥一間頂級酒店索取VIP迎賓待遇、索取澳洲一級方程式大獎賽的入場券、法國航空飛行常客卡，但大多數都以失敗告終。

男子的行騙方式僅取得兩次成功，包括於香港一間高級酒店享受升級待遇。這名男子也向法國駐孟加拉大使館自稱為布麗吉特的侄甥，成功參觀羅興亞難民營及會見大使。

奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼 【下一頁】

這名男子於巴黎刑事法庭上表示，他被地位、聲望、特權衝昏頭腦，但他否認為了錢或傷害別人而犯案。

他透露自己自童年起就靠謊言過活，自17歲離家出走起利用謊言創造他理想中的生活。

據悉，這名男子尚有一名同謀，兩人的案件於當地周三（27日）續審。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
2021/10/27
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害
2021/10/27
馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害
奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼
2021/10/27
奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼
世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒
2021/10/27
世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒
巴西總統防疫不力被控9罪 參議院建議起訴
2021/10/27
巴西總統防疫不力被控9罪 參議院建議起訴

你可能感興趣

用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
18:15 2021/10/27
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害
16:33 2021/10/27
馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害
奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼
15:45 2021/10/27
奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼
罪案 刑事訴訟 法國 偽造 馬克龍 香港 法國航空

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間09:00）
世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒
世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼
奇諾李維斯拍新戲 豪送劇組4隻勞力士黑水鬼