法國男冒認第一夫人親戚行騙 香港一酒店都中招

法國一名男子冒認第一夫人侄甥等身份，向全球各地的酒店及外交索取貴賓待遇。香港一間酒店慘受騙，更為這名男子提供升級待遇。這名男子被捕後於法庭承認控罪，但表明自己只是貪圖特權而非金錢才犯案。

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外媒報道，這名男子除了自稱是法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）的侄甥外，更訛稱自己是法國愛麗舍宮的高官。他同時偽造一個聲稱是法國總統的假電郵地址，藉此騙取貴賓待遇或特權。

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據悉，男子曾經主動作出多項要求，包括向摩洛哥一間頂級酒店索取VIP迎賓待遇、索取澳洲一級方程式大獎賽的入場券、法國航空飛行常客卡，但大多數都以失敗告終。

男子的行騙方式僅取得兩次成功，包括於香港一間高級酒店享受升級待遇。這名男子也向法國駐孟加拉大使館自稱為布麗吉特的侄甥，成功參觀羅興亞難民營及會見大使。

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這名男子於巴黎刑事法庭上表示，他被地位、聲望、特權衝昏頭腦，但他否認為了錢或傷害別人而犯案。

他透露自己自童年起就靠謊言過活，自17歲離家出走起利用謊言創造他理想中的生活。

據悉，這名男子尚有一名同謀，兩人的案件於當地周三（27日）續審。

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責任編輯：鄭錦玲