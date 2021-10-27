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【英國薪金】新冠疫情影響跌　英上班族薪酬升　輕及低收入人士升幅最明顯

商業 19:41 2021/10/27

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英國工人薪酬上升4.3%（法新社圖片）

根據英國國家統計署（Office for National Statistics）的數據顯示，21歲以下的勞動力和從事低薪工作的上班族，在新冠疫情期間，薪酬的浮動幅度最大，大部分都先跌後回升，而且升幅頗大。他們大多是依靠體力工作為主的建築工人，導致這部份工種的性別工資差距進一步擴大。

該局數據顯示，2021年4月全職員工的每周薪金中位數為611英鎊（約6,558港元），比上年同期增長4.3%。但由於新冠疫情的影響，某些工種的薪酬浮動幅度更大。

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北愛周薪升8.8% 倫敦只有1.1%

16歲和17歲的員工在2019至2020年期間，工資在2019年先下降了11.4%，然後在2020年增長了 12.5%；建築工人的周薪，在2020年下降了10.4%，然後在2021年增長了16.8%；製造業員工先下降3.1%，然後受益於經濟復甦，增長8.3%。地區之間薪酬升幅也十分不同，2021年北愛爾蘭的每週總收入增長8.8%，而倫敦只增長1.1%。

英國國家統計局收益主管Nicola White表示，2020年受影響最嚴重的群體，在今年的薪酬增幅最為顯著，例如年輕人、男性和從事最低收入工作的人，同時令性別薪酬差距進一步擴大。在2020年4月，性別薪酬差距為7%，但在新冠疫情影響下，今年4月的性別薪酬差距升至7.9%。

英國工會希望，財政大臣Rishi Sunak在取消凍結工資後，大幅提高公共部門工人的工資。工會聯盟總書記Frances O'Grady希望，財政大臣在新一份預算中，制定合適的計劃以提高整勞動力的薪酬，加薪幅度至少要等同通貨膨脹，否則只是名義上結東凍薪，工人的收入並沒有上升。

性別薪酬差距分析 不能一刀切

投資公司Hargreaves Lansdown的高級個人理財分析師Sarah Coles表示，這不是正常的趨勢，而是新冠疫情帶來的影響。

在2020年的研究進行時，很多男性被休假，而另一半的工資較低，因此性別薪酬差距看起來比實際小。但在2021年的研究完成後，薪酬上升，加上復工的情況出現，令到性別薪酬差距變得更大。

Sarah Coles表示，性別薪酬差距，受人們生活方式，及工作的靈活性影響。女性在平均31歲放產假，這時並不會產生影響，但在40歲後，因需要照顧家庭，減少工作的機會，會使到收入減少，導致性別薪酬差距變大。

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責任編輯：陳明俊

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