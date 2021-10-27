【廣告商機】企業重啟廣告宣傳　估計銀行、保險廣告支出增長高達4成

▲ 個別行業的廣告支出復甦比較明顯，例如銀行及保險業，估算升幅達4成。（FWD及FILA Hong Kong Facebook圖片）

疫情爆發期間，營商前景不明朗，致不少企業亦削減廣告預算。不過今年企業有重新投放廣告的趨勢。據admanGo廣告數據顯示，今年第三季廣告開支按年升29%，反映企業漸漸走出疫情陰霾。有廣告業界認為，現時情況大概回復至疫情前的7至8成水平。

【廣告商機】MIRROR及ERROR受品牌青睞 最高廣告開支前50品牌佔比約3成

廣告公司The Bread Digital聯合創辦人顏鴻斌認為，最近個別行業的廣告支出復甦比較明顯，例如銀行及保險業，估算升幅達4成。他透露，業界約回復至疫情前的7成水平。而其公司的廣告客戶當中，銀行及保險業所佔的比重，亦明顯增加；因其他行業均縮小廣告規模。

相反，顏續指，部分受疫情重挫的行業如零售及餐飲業，其廣告支出甚至仍未有復甦趨勢。他解釋：「估計仍未有那麼快復甦，因仍受疫情下的營運限制所影響。」

中小企項目預算 由3萬至30萬不等

不過，主要為中小企客戶提供廣告服務的力天媒體則指，零售、美容及金融業的廣告復甦趨勢較為顯著。其負責人黎先生表示，生意已回復至疫情前的8成水平，且客戶「手緊」的情況亦有所緩和。現時每個項目價格由3萬至30萬不等，視乎不同客戶的預算。

整體而言，黎先生和顏鴻斌均認為，明年廣告業仍能保持升勢，但顏估計零售及餐飲等行業的廣告投放情況，則仍需視乎本地疫情。

明星代言費 佔廣告支出多少？

說到今年廣告業，不得不提鋪天蓋地的男團MIRROR及ERROR廣告，他們亦成為今年的廣告紅人。無可否認，今年他們的曝光率十分高。據admanGo廣告數據指，按今年第三季廣告開支金額計算，排名前五十的廣告開支最高品牌中，有13個品牌都曾邀請MIRROR和ERROR合作推廣，佔比高達26%。顏鴻斌稱：「其廣告市佔很高，目測亦佔6至7成的廣告客戶。」早前亦有指MIRROR及ERROR的廣告費急升，會否成為廣告支出增長的原因之一？

顏鴻斌解釋，一般而言，明星代言費用佔整體廣告支出的比例不定，但他相信MIRROR及ERROR帶起熱潮後，今年其比例將較一般情況高。事實上，今年除了MIRROR及ERROR外，有不少品牌亦聘用本地藝人、運動員拍攝廣告。顏相信，除了因為近年香港誕生了不少歌星、明星外，亦因為疫情下要選用海外的明星、模特兒亦非易事。

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記者：葉泳珊