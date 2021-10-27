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【投資心理學】經濟差所以買唇膏? 一文看清口紅效應同投資機遇

理財智慧 19:13 2021/10/27

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口紅效應(Lipstick effect) 是一個經濟學的理論，指人們在面對經濟危機或不景的情況下，會因為收入減少或對前途不明的考慮下，削減對於奢侈品的消費，改以購買其他較便宜的代替品。在2019年的新冠疫情影響下，相關的情況也有發生。因此本文會介紹口紅效應的由來以及帶來的投資機遇。

 

由來

最早起源於美國在一九三十年代的經濟大蕭條，當時的貴價化妝品在經濟不景氣的情況下而銷量大幅下跌，但由於女士仍對化妝品有一定的需求，反而轉向購買較便宜的口紅。在2008年金融海嘯期間，在百業蕭條的情況下，化妝界巨頭L'Oréal按年增長達2.8%、2014年，台灣面對經濟不景，有媒體以標題「口紅經濟發威，年增近四成」，首兩個月的銷量比2013年同期增長達40%、可見口紅效應是具有參考性。

2020年疫情下的口紅理論

在2020年新冠疫情的影響下，世界的經濟都面對沉重的打擊，人們都預期口紅理論將會實現，但結果卻不似預期。由於在疫情的原因，口罩成為了必需品，但口罩卻遮掩了嘴唇，因此口紅的銷量未如理想，銷量比其他化妝品更差，根據日本市場研究公 Intage  Holdings的報告顥示，口紅的銷售額同比下降了 69.7%，研究認為主要原因是戴口罩的時候，與「蒙著嘴」有關。相反，出現了「睫毛膏效應」、「香水效應」。在去年2月的時候，中國最大的電商阿里巴巴指出，眼部化妝品銷售額在 2 月中旬增長了 150%、樂天購物也指出，Bobbi Brown 和 Dior 等品牌的眼部化妝品銷售額同比增長 40%，而口紅僅增長 2.2%。

同時，遊戲機產業也受惠於新冠疫情而上升，任天堂在2020年的財報顯示，其淨利潤按年增長達85%、主機的銷量增加37.1%、遊戲銷量也增加36.8%。可見在「在家工作」的影響下，大多人都會購買較便宜的非必需品。同樣的情況也在香港發生，香港的遊戲機在去年和今年都面對供不應求的問題，例如SONY的PS5、任天堂的SWITCH、遊戲軟件動物森友會、RingFit等。

購物治療法

購物治療法（Retail Therapy）是指人類可以透過消費/購買可以對情緒產生正面的影響，有助減輕壓力和不安感。在面對疫情的時候，不少人都被逼在家工作，網上購物也會成為我們釋放壓力的地方，香港網購平台HKTV MALL在去年12月的數據顯示，月訂單數量按年增長94.1%、平均每日訂單總商品交易額(GMV)按年增111.5%。

零售類別的基金

今次推介由法國巴黎銀行發行的法巴主要消費品創新股票基金，主要投資於創新及受惠於長期消費增長趨勢的公司，以提高其中期資產價值，該基金75%都投資在非必需品上，也是一隻晨星評級達五星的基金。有不少人認為在疫情期間，零售業的表現一定不如預期。但該基金年初至今年度表現為6.17%、2020年為44.5%、2019年為25.62%，可見基金在疫情的影響下，表現也優於預期。

 

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責任編輯：陳佳恩

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