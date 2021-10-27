【恒大危機】 傳中央要求用個人身家還恒大債 許家印抵押香港山頂豪宅

恒大債務危機傳有新進展，據外電引述消息指，中國恒大（03333）未能於9月23日按期兌付一筆美元債利息後，中國當局要求恒大主席許家印，要用其個人財富來緩解恒大集團不斷加深的債務危機。消息指，中國各地的地方政府正在監控恒大的銀行賬戶，以確保恒大現金用於完成未完成的住房項目，而不是用於償還債權人。

【李寧 2331】 第三季同店銷售最多增三成 獲兩大行上調目標價 李寧股價升逾4%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

與此同時，有傳媒報道指，許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑一幢獨立屋，實用面積約5,000平方呎，本月抵押予建行（亞洲）借按揭貸款，料可借3億元。許家印透過「巨山有限公司」持有市值8億元的山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，並擔任該公司的控股股東，據報該公司董事最近改為譚海軍。

10B屋現時市值約7億元，根據香港金管局的規範，以公司持有的物業按揭上限約40%計算，估計可套現約3億元。

同場加映﹕【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧