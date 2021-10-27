【地皮開標】麗新16億奪九龍廣播道住宅地　樓面呎價達2.2萬元　略高於估值

地政總署公布，位於九龍九龍塘廣播道第79號的住宅用地，由麗新發展以16.083億元投得。以地皮可建樓面面積，即約71,590平方呎計，中標呎價高達約22,465元。市場原先對地皮估值介乎10.74億至15.75億元，即每呎樓面地價大約1.5萬至2.2萬元，麗新中標價較市場預期略高。

麗新發展高級副總裁潘銳民指，地皮位於傳統豪宅區，而豪宅市場持續有供求，近期樓價亦屢創新高，故對看好市場前景，形容投得地皮是物有所值。他續指，預計在地皮興建中型至大型分層住宅單位，至於對地皮位近龍翔道，料會造成噪音問題這一點，他指出，將透過設計解決噪音問題。

資料顯示，地皮前身為香港電台教育電視中心，地盤面積約為23,864平方呎，最高可建樓面總面積約為71,590平方呎，地皮指定作私人住宅用途。地皮接獲17份標書，除中標的麗新外，其他入標財團包括長實 、新地 、會德豐地產、信置等發展商，亦有路勁及中國海外等中資集團競投。

延伸閱讀︰#LYOS示範單位面世 長實設計搞新意 全屋無露台及工作平台【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映︰【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機