【C家教路@iM網欄】板塊輪動令醫療行業坐板凳 愛爾眼科前景好但時勢未到

中港兩地股市暫時市場情緒仍以國策帶動為主， 資金明顯地再次流至新能源板塊， 醫療保健仍是最近表現弱勢的板塊之一。盡管市場對滯脹的憂慮逐漸 增加，向來盈利增長較為穩定的醫療機構行業， 因為政策風險的存在，暫時都得不到保守的投資者支持。

愛爾眼科 （深：300015） 於本周一（25日）交出了一份不及預期的業績， 估值調整的勢頭似乎仍未脫離危險期。 公司業績於這個季度未能展現出正增長， 向來暑假都是眼科手術的旺季，今年卻因去年的高基數， 以及南京疫情爆發導致眼科手術需求不及管理層預期。 唯一亮點在於高毛利的服務如屈光手術及視光服務等的收入佔比逐漸 提升，令這季公司綜合毛利率高達58%，比去年同期高7個百分點 。估計此與愛爾眼科在屈光手術上的定價權有關， 尤其是這類服務暫時仍未納入醫保範圍內。

如有留意愛爾去年第三季的業績，當中有一部分的表現來自7月的3 0多間從併購基金注入的醫療機構，而本季度至今暫時卻只得10餘 間，只佔現時基金内（300多間機構） 的一小部分，可見併購基金注入的步伐回復至疫情前的水平。

整體而言，從愛爾眼科的業績得知， 公司業務已從疫情恢復得七七八八， 雖然少年近視防控的政策正利好愛爾眼科的前景， 但醫療機構監管及帶量採購等政策風險仍存在，從業績報告上可見「 金手指」高瓴資本已從前十大股東中退了下來。即使管理層給未來5 至10年平均三成增長的指引，在高估值的背景下， 投資者仍會有所猶豫，因此筆者暫時會等待較佳的入市時機。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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