【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】香港馬拉松全馬賽後感 十公里比賽宜重返東廊進行

渣打香港馬拉松在剛剛星期日圓滿結束，多場賽事都鬥得難分難解，令小弟最深刻的是首次出戰全馬的黃啟樂在最後500米，以極速「兩分半披」，在最後數十米超越日本選手險勝日本選手城武雅（Shirotake Masashi），最終險勝，以及半馬陳家豪及紀嘉文攜手衝線奪得頭兩名，畫面令人感動。

▲ 香港選手黃啟樂與日本選手城武雅在最後衝線前鬥得十分激烈，最後黃啟樂以凌厲速度超越城武雅取得全馬冠軍。（圖片來源：渣打香港馬拉松facebook專頁）

▲ 陳家豪（左）及紀嘉文鬥足多年，雙雙携手衝線奪得半馬頭兩名。（圖片來源：渣打香港馬拉松facebook專頁）

當日天氣不錯，六七點起跑時氣溫大約20度左右，造就不少跑手創出個人最佳時間，包括小弟亦第一次在實體賽少於四小時完成全馬賽事(sub4)，在此感謝NBRC容許小弟貼身採訪教練及學員同時，也可以一齊參與練習從中偷師，實在獲益不少，十分難忘！在此亦恭喜NBRC葉Sir（葉雅傑）創出個人最佳時間 (PB)，在十公里比賽勇奪組別冠軍及全場總季軍，以及蔡Sir（蔡達明）在半馬奪得組別亞軍，而一眾參加今次比賽的NBRC學員及團隊都創出PB，實在可喜可賀。

▲ NBRC葉Sir（左）及蔡Sir分別在十公里及半馬賽事取得佳績，實在厲害。

講到今次的大會安排，整體還可以，經過上次香港十公里賽的經驗，去取選手包當天要經過多個程序是可以預期，包括要檢查是否打了兩針、戴手帶（要即場戴至比賽當天）、檢測、及先寄存行李等，亦大致暢順。至於起跑當日，除精英組一次過出發之外，其他組別則因為疫情，採用分批流水式出發，每批大約300人，所以起步時很順暢不迫人，感覺很爽，起跑不久除掉口罩至指定收集箱，就可以輕鬆跑完比賽的彌敦道路段，完全沒有以往經常要被迫行幾分鐘才出發的情況。

▲ 全馬賽事彌敦道起點每300人一組出發，十分順暢。（圖片來源：渣打香港馬拉松facebook專頁）

一如以往，大會會提供水及補充電解質的運動飲料，以及香蕉和朱古力等作跑手補給，而今次運動飲料則以椰子水運動飲料代替，有部分選手或感到不習慣，但小弟覺得不錯，因為飲得太多補充電解質運動飲料，往往會有反胃感覺，當然如提供多一個選擇會更好。

但問題在於西隧口開始路段，因為今屆十公里在西隧九龍收費廣場出發，與半馬及全馬路線重疊，因此不少半馬或全馬跑手，跑到西隧時就要開始「左閃右避」，被迫減速，甚至出現碰撞情況，而此情況在過了西隧後更為嚴重，因為路面收窄，要去到近金鐘龍和道才稍為好轉。小弟在此建議大會十公里賽應考慮重返東廊進行，以免影響半馬及全馬賽事，特別是若未來疫情好轉進一步放寬參賽名額，有關情況一定更為嚴重。

▲ 全馬、半馬及十公里賽事在西隧口開始重疊，一路跑至中環仍然十分擠迫。（圖片來源：渣打香港馬拉松facebook專頁）

經過今次比賽經驗，相信不少跑步的實體賽將會陸續舉行，全城街馬將會在十二月五日首度舉辦全馬賽事，Garmin 大埔半馬會在同日舉行，而中國沿岸馬拉松及香港馬拉松相信亦會在明年一月及二月再次舉辦，隨時很快又會接受公開報名，大家要密切留意了。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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