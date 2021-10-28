【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業

英國於年初開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英，當地就業市場成為關注。英國政府公布2021年當地受薪階層的平均年薪數據，受新冠肺炎疫情影響，多數行業職位年薪出現跌幅，但穩居榜首的行政總裁逆市上升。

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英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）數據顯示，各大公司行政總統2020年平均年薪達逾13萬英鎊（約138.8萬港元），較2020年增加7.6%。法律人士位居次席，平均年薪超過9.2萬英鎊（約98.2萬港元），與去年相同。

英國醫生今年的人工亦有增幅，平均年薪達近7.5萬英鎊（約80.1萬港元），增長2.1%。資深警官更增長6%，平均年薪有約6.2萬英鎊（約66.2萬港元）。

2021平均年薪最高10大職業

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反觀，2021年年薪最少的工作多數是深受疫情影響的行業。頭5分別美容師﹑兒童遊樂工作者﹑髮型師﹑侍應及酒吧員，其中以美容師最低，平均年薪僅有15,543英鎊（約16.6萬港元）。

2021平均最低年薪工作中，最高收入工作為洗衣店工人，僅超1.8萬英鎊（約19.2萬港元），其他大多在1.7萬至1.5萬英水平，而且與2020年相比，當中不少職位的年薪跌幅接近或超過1成。

2021平均年薪最低10大職業

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性別薪酬差異亦有上升，較2020年的14.9%微升0.5%至15.4%，仍比2019年17.9%為低。專家指出，升幅可能與更多男性去年放無薪假有關。不過，亦可能與疫情下在家工作模式有關。有專家更指出，未來性別薪酬差異可能得益新工作模式出現進一步收窄。

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責任編輯：吳漢培