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【小老闆生意經@iM網欄】做生意是否一定要開分店？ 淺談開分店的利弊

名人薈萃 19:00 2021/10/27

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開分店，幾乎是每個做老闆的夢想。開一家店是完創業夢；開兩家以上的店，意味這盤生意已上軌道，開始賺到不俗的利潤，要變得更有規模了。

 

開分店有助鞏固品牌價值

 

說起開分店，不得不提近年在香港開了很多分店的「驚安之殿堂」（DON DON DONKI；簡稱DONKI）。目前DONKI在香港已有7間分店，DONKI在2019年才進駐香港開第一間分店，想不到3年間竟擴充多6間店。據日本總公司最新業務發展計劃，2024年6月前將在港再多開18間分店，意味屆時將有24間分店。屆時香港將成為日本以外，亞洲最多DONKI分店的城市。

 

DONKI之所以有這種進取的擴充手段，主要是因為有強勁的業績支持。因為疫情的緣故，本地人少了去旅行的機會，令這類主要銷售日本進口的生活用品、食品的店舖有著顯著的業績增長。據日本總公司的業務發展計劃， 去年7月單月銅鑼灣名珠城分店的營業額高達10.8802億日圓（約7,765萬港元）；去年7月單月荃灣海之戀商場分店的營業額8.602億日圓（約6,138萬港元）。相比其他亞洲地區，如台灣，本地的銷售成績可謂相當誇張，難怪日本總公司將計劃加快在香港市場的發展步伐。

 

不過，是否一間店舖開分店越多，就代表利潤越高？其實亦不一定。始終開一間店涉及多方面的經營成本，貿貿然開分店的話，有時更會得不償失。首先，開分店前，應先想想開分店的目的是什麼？有些人認為，開分店是一種「經營策略」，開一間跟開兩間分店，減去成本所賺到的其實不是相差很多；不過有些人則認為，開分店長遠而言是可進一步擴大其市場佔有率。而成為一間連鎖企業，背後的品牌價值比單開一間分店大得多。

 

開分店應先從長計議

 

再者，開分店前一定要充足的現金流作支持，否則，多開一間店其實只是為原本的店帶來更大的負擔。有很多老闆，一時衝動地多開一間分店，並在財務預算上準備不夠。結果分店的生意未如理想時，每月就將原本店賺到拿到分店上填。要謹記，世界上沒有穩賺的生意，所有可以長遠賺錢的生意都是要有充足規劃的及準備的。

 

因此，開分店前需要有一套有效的營銷規劃。一間賺錢的店除了要有良好的產品外，良好的員工亦是十分重要。試想想，如果只有一人之力，又如何去開第二家、第三家分店呢。因此，培訓一些出色而又忠心的員工，往往會成為一家店最具影響性的無形資產。

 

值得一提的是，分店的財務跟原本的店一定要獨立計算，不能讓分店影響到原本店舖的正常運營。原因是一般開店都一定先要經歷蝕錢的階段。如果分店開業初期運營不好，兩間店沒有分帳清楚，新店便成了原本店的負擔，所賺到的錢分分鐘比開分店前更少，最後有機會導致兩個店的生意都走下坡。

 

最後，分店的產品品質一定要有保證，不可能在A店買到一件產品有80分，在B店買到的只得70分。舉個簡單例子，一間餐廳在A店賣的意粉很出色，吸引很多人前來光顧。而在開分店B時，意粉的味道水準大幅下降，吸引不到人流之餘，更影響到A店的聲譽。之後分店便會因經營不善而走上結業的命運。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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