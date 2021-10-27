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【緣份到了@iM網欄】勿以善少而不為 小鳥救森林大火的故事

名人薈萃 18:57 2021/10/27

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在好久好久以前，有一座雪山有一遍大竹林，竹林中住著許多的鳥獸動物們，大家都以這個大竹林為家。

 

有一天在竹林中，因為天乾物燥的關係，風吹著竹子使得竹子們互相摩擦，竟然開始產生火花，且火勢很快的蔓延起來，不小心釀成大火災。

 

很多鳥獸都很害怕恐懼，擔心將沒有家。當時有一隻小鳥從內心深處生起很大的悲心，他憐憫這些鳥獸同伴們，於是就用他的小翅膀到河邊裝水，然後灑在失火的地方，如此不斷的來回。

小鳥用羽毛沾水救山林的大火，比起「杯水車薪」，還要無濟於事，但這隻鳥憑著牠的勇氣和毅力，一次次地飛，終於感動了玉皇大帝。

 

於是玉皇大帝就化身到這座竹林去問那隻小鳥說：「這個森林那麼廣大，有數千萬里！你翅膀那麼小，所能裝的水只是幾滴而已，怎麼能滅掉如此的大火。」

 

小鳥回答說：「我的悲心誓願廣大深遠，並且精勤努力不懈怠，一定會滅這場大火，就算這輩子無法撲滅大火，下一世換個身體也一定要把這場大火撲滅」。

 

 

玉皇大帝聽了，對小鳥的悲心誓願覺得非常的感動，最終雷聲大作，濃雲密佈，大雨傾盆而下，森林的大火一下子就被澆熄了，玉皇大帝救了這隻鳥，這隻鳥也救了整片山林。

 

這隻鳥就是釋迦牟尼佛在過去世中行菩薩道時的一個階段，是釋迦牟尼佛的本生故事，由於衪的慈悲眾生，一心為救眾生，所以最後能夠完成佛果。

 

我們在恭聞住世佛陀的法音時，佛陀教導我們「慈悲喜捨」，「慈」是指我們對任何一個人或眾生，都要像視為父母，關心和愛護他們。「悲」是指當他人受苦或感到難受時，我們會同樣感到難過。「喜」是指如果他人一切都好、發財了、升官了，一切都幸福，我們要像自己得到的一樣高興。「捨」就是別人在困難、痛苦的時候，他們需要的幫忙，我們要毫不猶豫地幫他人。

 

慈悲為本，要憐惜任何一個生命，不要自私，要處處幫助他人，慈悲利益眾生對於我們修行學佛的人是非常重要的，我們要時刻想到幫助眾生，把自我的利益讓給眾生，讓眾生享受非常好的利益。

 

「勿以善少而不為，勿以惡少而為之」，一個人的力量雖然有限，但以身作則做好事，說不定還能影響身邊人一起做好事。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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