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【內房危機】佳兆業遭標普下調評級至「CCC+」　憂無力一年內為250億境外債再融資

股市 18:38 2021/10/27

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【內房危機】佳兆業遭標普下調評級至「CCC+」　憂無力一年內250億債務再融資

內房債務危機持續，國際信貸評級機構標普最新將佳兆業 （01638） 長期發行人信貸評級，由「B」調低至「CCC+」級，展望負面。標普指出，佳兆業未來12個月，將有32億美元境外票據到期，認為佳兆業無法完成再融資的風險很高。標普同時調低佳兆業管理和企業管治評估，由尚可降至薄弱。

標普指出，佳兆業短期面對的債務包括今年12月7日到期、本金4億美元的票據，至明年11月間，合計有32億美元本金的債務到期。在境內部分，佳兆業另有90億至100億元人民幣債務在12個月內到期。換言之，佳兆業未來一年到期債務規模，合共約371億港元（或305億元人民幣）。

華人置業場外再沽佳兆業票據 料續蝕2.88億元，可見【下一頁】

圖看主要內房近期債務時間表

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從流動資金層面分析，即使佳兆業披露至6月底有400億元人民幣無限制現金，標普認為，當中只有30%至40%（即120億至160億元人民幣）可用於償還債務，因為大部分現金都在項目層面被鎖死，銀行會限制佳兆業轉移項目資金。

標普分析，佳兆業的流動資本少於未來12個月的資本需求，集團必須出售資產和成功改善資本結構來避免債務違約。

經營現金流方面，標普認為佳兆業經營現金流繃緊，即使集團從上季已停止買地，而明年買地規模也會大幅回落至合約銷售的15%，但只可騰出90億至100億元人民幣，對於總體債務規模依然未足夠。

出售資產上，標普認為佳兆業可出售香港住宅項目，套現10億至12億美元，但內地寫字樓、酒店、舊改項目出售不易。

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港股 佳兆業集團（01638） 評級機構

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