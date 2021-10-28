【理財熱話】澳洲華裔女瞞父母每日「返工」 創業2年向父母坦白 時裝品牌現值約3億元

不少年輕人都想創業，但如果你有機會做老闆，你會不會與父母坦白？據外媒報導，在澳洲有一名華裔女子名叫 Jane Lu，她隱瞞父母成立一家市值$4700 萬美元（約3.6億港元）。

Jane 透露當初很害怕告訴移民父母自己在賣衣服，因為當時她任職在一間大型會計事務所，但她自己對會計沒有興趣，毅然辭掉工作。隨後，她在2010年創立了網上時裝品牌Showpo。辭工2年後，Jane Lu向父母坦白自己做生意，他們聽後感到很震驚，而Jane既幫家人還清債務，還為父母買車。

Jane Lu 的61歲母親和67歲父親在她8歲的時候，從中國移民澳洲，她父母在悉尼做清潔工，期望她在大型會計事務所擔任會計工作。Jane 坦言「我記得看著這個電子表格浪費了我3小時，我這輩子做不到優秀的會計師。」在創業初期，她每天穿上西裝、帶著空的電腦包，與媽媽一起乘坐巴士進城，假扮去會計公司上班。

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在2010 年，有一位朋友向 Jane 建議他們開始從一間快閃店售賣衣服， Jane 聽後辭掉工作，刷爆自己的信用卡購買服裝庫存，還把要賣的衣服藏在垃圾袋裡，但最終生意失敗，還欠下6萬美元的債（約港幣46.6萬元），之後她決定轉為線上生意，業務才蒸蒸日上。

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責任編輯：陳頌潔