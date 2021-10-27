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【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）

股市 18:27 2021/10/27

分享：

阜豐集團 （00546） 今日逆市升3.7%，走勢有喘定跡象，iMoney主編孫運喜認為阜豐集團 （00546） 技術上有上升潛力，建議投資者可買入，立即點擊收看／收聽策略分析。

重溫《ET講股通》足本版 - 孫運喜：島形頂（附time code）（第二版︰加入文字內容）

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽　恒指低開後反覆向下
02：25 - 美股造好　恒指初步未算悲觀
04：40 - 港股成交大跌　未現大沽壓
05：43 - 新經濟股或有投資者趁高獲利回吐
06：45 - 港股後市或補裂口
07：52 - 外圍現不明朗因素　美國加息或加快
10：02 - 觀眾問股：理文造紙 （02314） 現價可溝貨？
12：37 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 甚麼價位可買入？
16：09 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可吸納？
18：58 - 觀眾問股：美團 （03690） 現價可吸納？
21：23 - 觀眾問股：美股會否爆煲？憂聯儲局「急剎車」加息
25：11 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢弱或再跌
28：30 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00522） 前景點睇？
30：41 - 股票推介：金風科技 （02208）
31：06 - 股票推介：阜豐集團 （00546）
 

欄名 : 潛力股精選

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