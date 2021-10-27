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【恒指預測】 德銀轉牛 料恒指明年底見37000點 股票為儲蓄首選資產

股樓投資 18:17 2021/10/27

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港股在10月表現轉好，大行對後市走勢轉趨樂觀。德意志銀行近日發表報告指，隨著市場反彈，預計恒生指數2022年底有望達到37000點，較昨日（26日）收市價26038點，潛在上升空間約42%，暫屬全城最牛。德銀又將恒生中國指數目標定為14000點，較昨日收市價高51%。

【電動車股】 特斯拉急升市值破萬億美元 比亞迪連日破頂【見下頁】

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德銀認為，股票應該會成為中國新增儲蓄的首選資產類別，因為股市相比房地產市場的規模極小，並預計港股將吸引資本，因為港股市場歷史悠久，可能被視為更安全。該行指，雖然存在重大企業風險，但股市仍可能上漲，因為對於國內投資者來說，股票比其他資產類別的問題更少。

同場加映﹕【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

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記者：郭秀慧

上升空間 港股 股票 地產 指數 恒生指數 恒生中國企業指數

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