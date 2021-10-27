用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬

不少人都喜愛收藏紀念幣，但英國一名男子卻經常使用紀念幣到各大商店消費。這名男子早前使用一枚面值100英鎊的紀念幣到加油站入油，因加油站拒收而遭到警方拘捕。這名男子其後控告警方，最終勝訴並獲5,000英鎊（約5.4萬港元）賠償。

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英國男子張伯倫（Brett Chamberlain）是一名木匠，他去年7月前往Tesco旗下油站入油，費用約60英鎊（約641港元）。

他當時取出1枚於2016年發行、面值100英鎊的特拉法加廣場（Trafalgar Square）紀念幣打算付錢，但油站職員表明拒收紀念幣。油站經理其後更報警，警方以不付款而離去（making off without payment）的罪名拘捕張伯倫，將他帶返警局盤問4小時。

張伯倫獲釋後，康沃爾（Cornwall）和德文郡（Devon）警方去信表明不會起訴他。

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然而，張伯倫引用英國1971年的鑄幣法，認為特拉法加廣場紀念幣屬於英國法定貨幣。他表示自己經常使用紀念幣到各個油站入油，Morrisons、 Asda及Sainsbury's等連鎖店都並未拒收，認為警方拘捕他的做法不合理。

警方未有按照其要求道歉，也拒絕承諾刪除案件紀錄。張伯倫決定採取法律行動，最終獲得5,000英鎊賠償。

英國皇家鑄幣廠生産的所有硬幣均為英國法定貨幣，即使商家未必一定要接受這些硬幣，但法庭仍將此視為有效付款方式。

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責任編輯：鄭錦玲