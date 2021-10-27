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【SPAC】金發局回應港交所SPAC諮詢　認同增設投資者門檻

新股IPO 17:54 2021/10/27

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香港交易所 （00388） 諮詢引入特殊收購目標公司（SPAC）上市制度，諮詢期本周結束。金發局回應SPAC諮詢，支持引入新的上市選項，包括在較具爭議的只限專業投資者參與未完成併購資產的SPAC證券，金發局認為，SPAC是較新和複雜的投資選項，在起始階段設有參與門檻有好處。

不過， 金發局指出，SPAC諮詢要求有證券有至少75名專業投資者參與，而且至少30名屬於機構投資者，該高門檻引起業界關注，認為未必需要。

另外，港交所要求完成併購的SPAC證券，必須完全達到主板證券要求，金發局指，有業界認為，港交所建議SPAC併購都需要做到IPO保薦人的盡職審查，或削弱SPAC併購的時間效率。

港交所諮詢引入特殊目的收購公司 SPAC證券僅限專業投資者認購和買賣，圖解可見【下一頁】

對於諮詢建議SPAC發起人（SPAC Promoters）的合適性和資格要求較其他市場嚴格，如至少有一名發起人必須持有證監會6號或9號牌，金發局稱，SPAC發行人在尋找符合投資者利益的收購目標，有重要角色，有需要設有特定資格。

金發局也同意額外定向集資（PIPE）投資者在SPAC注資時需要至少入股25%、SPAC投資者可在表決收購時贖回、SPAC設有36個月完成併購的時間表。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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IPO 港股 香港金融發展局 特殊目的收購公司（SPAC） 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司

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