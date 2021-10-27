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【港股追蹤】港華燃氣復牌翌日升近12%　獲滙豐續予「買入」評級

股樓投資 16:49 2021/10/27

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匯豐研究發表研究報告稱，維持港華燃氣(01083)「買入」評級，目標價6.7元，港華燃氣今日全股升近12%。

報告指，公司向Affinity Equity Partners配股及發可換股債券，令股權被攤薄，但可見新業務增長動力，令每股盈利潛在獲得提升，並指出公司開展新一章節。該行估算，經上述操作後，每股盈利會遭攤薄35%。

報告提到，公司2021至2025年會投入580億元人民幣發展太陽能項目，該行預計基本情況下，明年每股盈利回調8%，但當太陽能業務發展加速後，2023至2025年每股盈利則會回升10至25%。此外，公司宣佈委任李家傑為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席，並建議公司更名為「港華智慧能源」。該行認為，此舉證明公司轉型為低碳能源供應者。另外，其他非天然氣業務，如智慧家電及保險業務等，也會帶來額外增長。

 

 

【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價

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同場加映  【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

港華燃氣（01083） 港股

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