  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電影業復甦】10月份全球票房表現出色　2021年收入預測上調至216億美元

商業 17:52 2021/10/27

分享：

全球電影市場於10月取得超乎預期的票房表現，倫敦高爾街分析機構因此將原先202億美元（約1571億港元）的全年票房預測，上調至216億美元（約1680億港元）。（法新社圖片）

全球電影市場於10月取得超乎預期的票房表現，倫敦高爾街分析機構因此將原先202億美元（約1571億港元）的全年票房預測，上調至216億美元（約1680億港元）；而全球10月票房預計將達到35億美元（約272.21億港元），僅落後2017至2019年10月平均票房4%。

【廣告商機】MIRROR及ERROR受品牌青睞　最高廣告開支前50品牌佔比約3成

高爾街預測，2021年全球票房年收入將比2020年增長80%，比疫情前創紀錄的2019年落後49%左右。而中國作為世界上最大的電影票房市場，2021年票房將達到73億美元（約568億港元），雖然仍未完全回復至疫情前的水平，但已遠超去年30億美元（約233億港元）的表現。北美全年票房方面，高爾街預計將達到47億美元（約365億港元），較2020年所取得的22億美元（約171億港元）翻倍。

高爾街的報告還指出，亞太地區在全球市場份額方面有所增長，增長主要來自中國，其他主要市場，包括日本、韓國和澳洲的市場份額因此有下降的趨勢。

《F9狂野時速》登2021年荷里活票房成績第1

高爾街表示，10月票房主要得益於9月末公映的3部新片《長津湖》、《007：生死有時》以及《毒魔：血戰大屠殺》。《長津湖》憑借8.28億美元票房成績登頂2021年全球票房排行榜，《F9狂野時速》是今年荷里活票房成績最好的影片，共收穫7.211億（約56.08億港元）美元。另一部中國電影《唐人街探案3》憑借6.863億美元（約53.38億港元）位居年度第4。《007：生死有時》截至上周日（24日）共收5.25億美元（約40.83億港元）升至年度前5。

【英國經濟】勞動力短缺　英國企業花費數億元吸引員工

【疫市營商】天上野把握本地民生商機　疫市續開分店

責任編輯：李智美

相關文章

【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映
2021/09/28
【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映
【電影業復甦】全球勁收8億港元　《007 : 生死有時》票房遠超業界預期
2021/10/04
【電影業復甦】全球勁收8億港元　《007 : 生死有時》票房遠超業界預期
【電影業復甦】《007：生死有時》首兩周全球票房錄23億　位列007系列作票房第四位
2021/10/11
【電影業復甦】《007：生死有時》首兩周全球票房錄23億　位列007系列作票房第四位
【香港電影】《媽媽的神奇小子》等10套本地電影　獲選於倫敦東亞電影節放映
2021/10/23
【香港電影】《媽媽的神奇小子》等10套本地電影　獲選於倫敦東亞電影節放映

你可能感興趣

【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映
11:00 2021/09/28
【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映
【電影業復甦】全球勁收8億港元　《007 : 生死有時》票房遠超業界預期
10:00 2021/10/04
【電影業復甦】全球勁收8億港元　《007 : 生死有時》票房遠超業界預期
【電影業復甦】《007：生死有時》首兩周全球票房錄23億　位列007系列作票房第四位
18:12 2021/10/11
【電影業復甦】《007：生死有時》首兩周全球票房錄23億　位列007系列作票房第四位
中國 荷里活 亞太 疫情 電影

下一篇文章

【廣告商機】MIRROR及ERROR受品牌青睞　最高廣告開支前50品牌佔比約3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【供應鏈】解決港口堵塞　洛杉磯港、長灘港滯留貨櫃每天罰100美元
【供應鏈】解決港口堵塞　洛杉磯港、長灘港滯留貨櫃每天罰100美元
【香港出口】東南亞防疫措施放寬　新加坡出口貨值升86.3%　業界認為符合預期
【香港出口】東南亞防疫措施放寬　新加坡出口貨值升86.3%　業界認為符合預期
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【香港出口】9月出口貨值按年上升16.5%　往新加坡出口貨值比往年同月升86.3%
【香港出口】9月出口貨值按年上升16.5%　往新加坡出口貨值比往年同月升86.3%
【美酒佳餚巡禮】逾400間餐廳參與　品味通行證最平250元　即日起發售（附購買連結）
【美酒佳餚巡禮】逾400間餐廳參與　品味通行證最平250元　即日起發售（附購買連結）
【魷魚遊戲】Netflix為《魷魚遊戲》在香港申請商標　涵蓋服裝、在線遊戲等類別
【魷魚遊戲】Netflix為《魷魚遊戲》在香港申請商標　涵蓋服裝、在線遊戲等類別