【電影業復甦】10月份全球票房表現出色　2021年收入預測上調至216億美元

▲ 全球電影市場於10月取得超乎預期的票房表現，倫敦高爾街分析機構因此將原先202億美元（約1571億港元）的全年票房預測，上調至216億美元（約1680億港元）。（法新社圖片）

全球電影市場於10月取得超乎預期的票房表現，倫敦高爾街分析機構因此將原先202億美元（約1571億港元）的全年票房預測，上調至216億美元（約1680億港元）；而全球10月票房預計將達到35億美元（約272.21億港元），僅落後2017至2019年10月平均票房4%。

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高爾街預測，2021年全球票房年收入將比2020年增長80%，比疫情前創紀錄的2019年落後49%左右。而中國作為世界上最大的電影票房市場，2021年票房將達到73億美元（約568億港元），雖然仍未完全回復至疫情前的水平，但已遠超去年30億美元（約233億港元）的表現。北美全年票房方面，高爾街預計將達到47億美元（約365億港元），較2020年所取得的22億美元（約171億港元）翻倍。

高爾街的報告還指出，亞太地區在全球市場份額方面有所增長，增長主要來自中國，其他主要市場，包括日本、韓國和澳洲的市場份額因此有下降的趨勢。

《F9狂野時速》登2021年荷里活票房成績第1

高爾街表示，10月票房主要得益於9月末公映的3部新片《長津湖》、《007：生死有時》以及《毒魔：血戰大屠殺》。《長津湖》憑借8.28億美元票房成績登頂2021年全球票房排行榜，《F9狂野時速》是今年荷里活票房成績最好的影片，共收穫7.211億（約56.08億港元）美元。另一部中國電影《唐人街探案3》憑借6.863億美元（約53.38億港元）位居年度第4。《007：生死有時》截至上周日（24日）共收5.25億美元（約40.83億港元）升至年度前5。

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責任編輯：李智美