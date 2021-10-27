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【上車故事】愛兒讀科大　慈父感安慰　777萬買將軍澳私樓贈乖仔　方便愛兒上學

股樓投資 18:08 2021/10/27

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香港樓價持續高企，為了幫助子女上車，不少父母會資助、甚至買樓贈子女。美聯物業林振聲說，新寶城3座中高層A室，實用面積436平方呎，兩房間隔，內櫳企理，由於位置方便，且鄰近商場及港鐵站，吸引外區客承接．單位原叫價810萬元，終減價33萬，以777萬元易手，實用呎價約17,821元。 

代理續說，據悉新買家為方便愛兒到科大上學，故斥資777萬元買樓贈兒子。從代理提供的相片可見，單位望開揚山景。 資料顯示，原業主於2010年1月以248萬元購入上址，現帳面大賺約529萬元，物業期內帳面升值逾2.1倍。 

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值得留意的是，近年將軍澳樓價跑贏大市，不少屋苑都錄破頂成交，呎價升穿20,000元，媲美港島東區。市場預計，將軍澳跨灣大橋或於明年通車，除了進一步改善區內交通，亦促進區內樓價再升，而中原及美聯等龍頭代理行，也積極投資將軍澳，增設門市，希望搶佔市佔率。

#LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台【下一頁

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