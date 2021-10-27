【上車故事】愛兒讀科大　慈父感安慰　777萬買將軍澳私樓贈乖仔　方便愛兒上學

香港樓價持續高企，為了幫助子女上車，不少父母會資助、甚至買樓贈子女。美聯物業林振聲說，新寶城3座中高層A室，實用面積436平方呎，兩房間隔，內櫳企理，由於位置方便，且鄰近商場及港鐵站，吸引外區客承接．單位原叫價810萬元，終減價33萬，以777萬元易手，實用呎價約17,821元。

代理續說，據悉新買家為方便愛兒到科大上學，故斥資777萬元買樓贈兒子。從代理提供的相片可見，單位望開揚山景。 資料顯示，原業主於2010年1月以248萬元購入上址，現帳面大賺約529萬元，物業期內帳面升值逾2.1倍。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

值得留意的是，近年將軍澳樓價跑贏大市，不少屋苑都錄破頂成交，呎價升穿20,000元，媲美港島東區。市場預計，將軍澳跨灣大橋或於明年通車，除了進一步改善區內交通，亦促進區內樓價再升，而中原及美聯等龍頭代理行，也積極投資將軍澳，增設門市，希望搶佔市佔率。

#LYOS示範單位面世 長實設計搞新意 全屋無露台及工作平台【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫故知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機