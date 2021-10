【Google Pixel手機】開展Pixel手機宣傳攻勢　Google列出113個轉會理由　搞笑成份參半（有片）

今年4月,南韓大財團LG宣佈正式在今年7月底起全面撤出手機業務,成手機市場一重大新聞。不過早已停產手機產品的LG近日似乎躺著也中槍,被指是在Google的Pixel手機新廣告影片中的提到,停止製造手機的舊手機製造商。

Google近日開展一系列Pixel手機推廣攻勢,試圖挑戰三星、蘋果龍頭地位,同時搶攻其他小型手機廠商對手市場。該Pixel手機新廣告影片列出了113個「轉會理由」,認真及搞笑成份參半,片長近9分鐘。

雖然其手機廣告沒有直接點名提及LG,但是分別在片頭出現了「113 reasons you should switch to Google Pixel when the maker of your old phone stops making phones」,以及在第112個理由就提到「Best phone to switch to when the marker of your old phone stops making phones」,指用戶的舊手機製造商停止製造手機時,應該改換Google Pixel。

而Google在廣告內容中又也提到:「有些智慧手機製造商可能主要以製造洗衣機而聞名,而不是組織網路或是繪製地圖」,似乎是以開玩笑形式,暗諷另一Android手機的競爭對手三星(Samsung)。

此外,該廣告同時介紹了Pixel手機的功能優點,如專屬的Feature Drops更新、Live Caption,相機及語音助理等。還有一些比較「無厘頭」、怪趣的優點如用來剪瀏海、圓角設計不會戳傷用戶、拿來墊椅子、孤單可以跟語音助理聊天等。

