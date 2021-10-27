【藍籌業績】 萬洲國際首9個月賺少12% 績後遭多間大行下調目標價

萬洲國際（00288）公布截至今年9月底止首三季業績，生物公允價值調整前的營業額200.64億元（美元，下同），按年升6.9%；純利7.85億元，按年下跌11.8%；每股基本盈利5.39仙。值得注意的是，受累內地豬價大跌，期內內地豬肉業務由去年同期賺1.91億元，轉蝕5,500萬元。

大行予萬洲國際投資評級及目標價﹕

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多間大行於萬洲績後均下調對其目標價，其中大和發表研究報告指，萬洲將縮減冷凍豬肉及豬肉交易量，以降低其經營溢利率（OPM）的波動性。該行考慮到萬洲第三季內地業務表現不佳，將其全年每股盈利預測下調6%，但由於回購因素，將其2022至2023年每股盈利預測上調3%至4%，部分被產品均價及OPM預期下降所抵銷，維持予其「買入」評級，目標價由8.2港元下調14.6%至7港元。

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記者：郭秀慧