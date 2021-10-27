  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藍籌業績】 萬洲國際首9個月賺少12% 績後遭多間大行下調目標價

股樓投資 17:46 2021/10/27

分享：

萬洲國際（00288）公布截至今年9月底止首三季業績，生物公允價值調整前的營業額200.64億元（美元，下同），按年升6.9%；純利7.85億元，按年下跌11.8%；每股基本盈利5.39仙。值得注意的是，受累內地豬價大跌，期內內地豬肉業務由去年同期賺1.91億元，轉蝕5,500萬元。

大行予萬洲國際投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

多間大行於萬洲績後均下調對其目標價，其中大和發表研究報告指，萬洲將縮減冷凍豬肉及豬肉交易量，以降低其經營溢利率（OPM）的波動性。該行考慮到萬洲第三季內地業務表現不佳，將其全年每股盈利預測下調6%，但由於回購因素，將其2022至2023年每股盈利預測上調3%至4%，部分被產品均價及OPM預期下降所抵銷，維持予其「買入」評級，目標價由8.2港元下調14.6%至7港元。

同場加映﹕【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

豬價 經濟 買入 目標價 營業額 萬洲國際（00288）

上一篇文章

【上車故事】愛兒讀科大　慈父感安慰　777萬買將軍澳私樓贈乖仔　方便愛兒上學

下一篇文章

【Bitcoin】睇波睇到有Bitcoin！因歸還第600次觸地得分球 獲NFL球員Tom Brady贈Bitcoin
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？
【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？
【理財熱話】老公從聯名戶口取走50K資助弟弟結婚 老婆大感憤怒 網民：兄弟如手足！看開一點
【理財熱話】老公從聯名戶口取走50K資助弟弟結婚 老婆大感憤怒 網民：兄弟如手足！看開一點
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)