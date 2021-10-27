【港銀動向】富邦香港：冀中小企客戶明年倍增

▲ 鍾國強表示，中小企業務是未來重點之一，

富邦銀行行政總裁兼董事總經理鍾國強表示，中小企業務是未來重點之一，冀明年中小企客戶數目可由現時的約1萬名，倍增至2萬，並預期相關業務可帶動銀行整體貸款增長三個百分點。

鍾國強稱，香港經濟正處於復甦階段，中小企希望拓大經營規模，該行會把握趨勢擴充業務，未來會積極提高在飲食、零售、服務業等中小企業務的市場份額，亦看好新能源、環保等相關行業的發展，希望可吸納更多相關客戶。

他舉例，對零售業中小企客戶而言，銀行能否及時提供貸款較貸款利率高低更重要。該行利用數碼化技術，為客戶提供更快的信貸服務，帶動該行10月份零售業中小企貸款金額已較7月增加1.5倍，料明年增速會進一步加快。

富邦香港於荃灣開設首間中小企銀行服務中心，鍾國強透露，明年會在九龍東及旺角、太子一帶開設多兩間中小企銀行服務中心，須增聘逾20名中小企業務相關人手。

零售業務方面，早前金管局已公布首批參與跨境理財通的香港銀行名單，惟未見富邦銀行。鍾國強表示，現正籌備理財通業務，系統開發已進入最後階段，下月會向金管局遞交申請，目標南、北向均可開通。

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