  • 27°C
香港時間 : 20211028日 (四) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳優復牌】澳優復牌半日升7%　伊利提溢價14%收購三成股權、觸發全購要約

股市 12:42 2021/10/28

分享：

伊利收購澳優34.33%股權　觸發全面收購要約、涉及資金近79億

伊利股份（滬：600887）宣布，旗下子公司金港控股與澳優乳業 （01717） 多名股東簽署購股協議，伊利一方以總代價53.4億元，購買5.3億股澳優股份，相當於每股代價10.06元和涉及澳優已發行股本的30.89%。

完成交易後，伊利將持有澳優乳業34.33%的已發行股本，因而觸發全購要約，向其他股東提出全購建議。是次全面要約的收購價格為10.06元，較澳優停牌前的股價8.85元，溢價13.7%，最多涉資達78.97億元。

伊利入股澳優後　擬維持上市地位

澳優今早復牌，半日股價升6.78%，收報9.45元，成交3.83億元。伊利提出的全購要約價，較澳優最新價格，尚有6%溢價。

伊利表示，為強化公司在嬰幼兒配方奶粉及營養食品細分領域的市場競爭力，同時通過雙方在供應鏈、研發、大健康領域、渠道等方面帶來良好的協同效應，能夠更好地抓住行業發展契機，實現更好的發展。

伊利表示，有意維持澳優的上市地位。

相關文章：

【澳優停牌】澳優停牌待公布併購消息　伊利據報考慮收購、兩周累升34%

【乳業股】新華社警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養　飛鶴、澳優憂受累

記者：梁安琪

港股 澳優（01717） 停牌 伊利股份（滬：600887） 奶粉 收購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
【美股期貨】道指期貨回穩升61點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升61點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%
【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%
【異動股】創維股價昨飆近6成、今倒跌4%　首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣
【異動股】創維股價昨飆近6成、今倒跌4%　首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）