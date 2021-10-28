【澳優復牌】澳優復牌半日升7%　伊利提溢價14%收購三成股權、觸發全購要約

▲ 伊利收購澳優34.33%股權 觸發全面收購要約、涉及資金近79億

伊利股份（滬：600887）宣布，旗下子公司金港控股與澳優乳業 （01717） 多名股東簽署購股協議，伊利一方以總代價53.4億元，購買5.3億股澳優股份，相當於每股代價10.06元和涉及澳優已發行股本的30.89%。

完成交易後，伊利將持有澳優乳業34.33%的已發行股本，因而觸發全購要約，向其他股東提出全購建議。是次全面要約的收購價格為10.06元，較澳優停牌前的股價8.85元，溢價13.7%，最多涉資達78.97億元。

伊利入股澳優後 擬維持上市地位

澳優今早復牌，半日股價升6.78%，收報9.45元，成交3.83億元。伊利提出的全購要約價，較澳優最新價格，尚有6%溢價。

伊利表示，為強化公司在嬰幼兒配方奶粉及營養食品細分領域的市場競爭力，同時通過雙方在供應鏈、研發、大健康領域、渠道等方面帶來良好的協同效應，能夠更好地抓住行業發展契機，實現更好的發展。

伊利表示，有意維持澳優的上市地位。

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記者：梁安琪