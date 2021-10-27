【Bitcoin】睇波睇到有Bitcoin！因歸還第600次觸地得分球 獲NFL球員Tom Brady贈Bitcoin

美國NFL明星球員Tom Brady近日創下第600次達陣得分記錄，成為歷史上第一個達到這一目標的四分衛。為紀錄此成就，他宣布給坦帕灣海盜隊的一名球迷一枚比特幣，以獎勵該球迷撿到這極具意義的橄欖球後把球歸還給Tom Brady。

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獲此獎勵球迷名叫Byron Kennedy，他把球還給Tom Brady後，獲贈一枚比特幣，按當時的價格，其比特幣價值超過6萬元。根據NFL官網報導，他將收到兩件Tom Brady簽名球衣、一個頭盔、另一件由Mike Evans親筆簽名的球衣和其在比賽中穿的防滑釘鞋，兩張 2021 年剩餘時間、2022 年全年的季票以及 1,000 美元的官方球隊商店積分。

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Byron Kennedy事後表示，當時猶豫着要不要把球歸還，但得知Tom Brady想要回後，就決定馬上歸還。

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責任編輯：羅浩濂