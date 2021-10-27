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【Bitcoin】睇波睇到有Bitcoin！因歸還第600次觸地得分球 獲NFL球員Tom Brady贈Bitcoin

環球政經 17:40 2021/10/27

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美國NFL明星球員Tom Brady近日創下第600次達陣得分記錄，成為歷史上第一個達到這一目標的四分衛。為紀錄此成就，他宣布給坦帕灣海盜隊的一名球迷一枚比特幣，以獎勵該球迷撿到這極具意義的橄欖球後把球歸還給Tom Brady。

【勞動力不足】疫情致人手短缺問題加劇　加拿大餐廳以年薪5萬加幣聘洗碗工 【下一頁

獲此獎勵球迷名叫Byron Kennedy，他把球還給Tom Brady後，獲贈一枚比特幣，按當時的價格，其比特幣價值超過6萬元。根據NFL官網報導，他將收到兩件Tom Brady簽名球衣、一個頭盔、另一件由Mike Evans親筆簽名的球衣和其在比賽中穿的防滑釘鞋，兩張 2021 年剩餘時間、2022 年全年的季票以及 1,000 美元的官方球隊商店積分。

【可持續發展】賦予咖啡渣第二次生命成種植肥料 Nespresso目標2022年實現碳中和 【下一頁

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Byron Kennedy事後表示，當時猶豫着要不要把球歸還，但得知Tom Brady想要回後，就決定馬上歸還。

 

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責任編輯：羅浩濂

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