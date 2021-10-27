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【HKTVmall】將軍澳開首間HKTVmall超級市場、佔地4400呎　推滿200元享9折等限定優惠

股市 17:15 2021/10/27

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首間HKTVmall超級市場於將軍澳開幕、佔地4400呎

香港科技探索 （01137） 旗下的HKTVmall宣布，進一步加強O2O門市服務，將於將軍澳Savannah Place開設首間HKTVmall超級市場，是HKTVmall目前佔地最大店舖，面積超過4,400呎，提供超過3000款產品選擇。為此，新店推出限定優惠，包括購物滿200元可享9折、推出「每週限定大特賣」等。

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HKTVmall超級市場不僅涵蓋現時O2O門市產品，包括急凍食品、蔬菜水果、糧油雜貨等，產品種類更擴闊至母嬰用品、寵物用品等。而「HKTV極速送」服務更多元化，服務範圍覆蓋整個將軍澳區超過15萬住宅用戶，顧客可透過HKTVmall應用程式內的「HKTV極速送」選購各式生活百貨，最快於一小時內送貨，顧客亦可預購當天派送的訂單，並指定送遞時間。

為慶祝HKTVmall超級市場開幕，HKTVmall推出新張限定優惠。

一、於10月27日新店限定產品聚大行金鳳泰國頂級香米（5公斤）只售50元，限量300件。

二、即日起至11月26日，顧客於HKTVmall超級市場 （將軍澳Savannah店）即場購物滿200元可享9折優惠。

三、即日起至11月7日，全新「HKTV極速送」客戶可享有買滿元150減100元優惠或買滿元100減50元優惠。

四、一連4星期推出「每週限定大特賣」，每星期有不同的指定產品限時減價

相關文章：【HKTVmall】香港科技探索：9月GMV錄5.43億元、按年增13.6%　顧客留待今月消費券不利銷售

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編輯：袁諾曦

HKTV 港股 香港科技探索（01137）

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