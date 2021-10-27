加拿大杜魯多公布新内閣 外長防長皆由女性擔任

加拿大總理杜魯多上月率領自由黨勝出大選，連續第3屆擔任總理。杜魯多周二（26日）宣布改組的新内閣名單，包括外長及防長等多個内閣要職皆由女性出任。

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杜魯多（Justin Trudeau）周二公布的新閣員名單，男女比例各佔一半。方慧蘭（Chrystia Freeland）繼續留任財長及副總理職務。

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杜魯多執政6年以來第5度撤換外長，原外長加爾諾（Marc Garneau）遭撤出内閣，原經濟事務部長趙美蘭（Melanie Joly）獲調任為外長。

原公共服務與採購部長阿南德（Anita Anand）獲調任為防長，成為加拿大有史以來第二位女性防長。

而原文化遺產部長吉爾博（Steven Guilbeault）曾任環保組織綠色和平的氣候活動家，今次獲杜魯多調任為環境部長。

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是次也有9人為首次入閣。曾任廣播記者的多倫多議員伊恩（Marci Ien）獲任命為性別平等部長；新斯科舍省（Nova Scotia）議員弗雷澤（Sean Fraser）獲任命為移民部長；埃德蒙頓議員（Randy Boissonnault）擔任旅遊部長。

前自由黨黨鞭霍蘭（Mark Holland）加入内閣成為新下議院議長。

另外，本港出生並於童年移民加拿大的安大略省議員伍鳳儀，繼續擔任國際貿易、出口促進、小企業及經濟發展部長。

加媒引述消息人士指，杜魯多籌組新内閣的陣容反映政府急切希望履行六大承諾，包括加快行動應對氣候問題、改善住屋情況、對抗新冠疫情、重建綠色及公平經濟、長遠投資醫療系統、與原住民和解。

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責任編輯：鄭錦玲