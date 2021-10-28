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【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」

理財智慧 09:00 2021/10/28

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新人主動提出「加班」，到底是勤力？還是別有用心？最近在內地重慶，經營某直播銷售公司的老闆，在招聘APP上聘請了一名姓孫的年青人，孫男在10月3日上班，當晚所有同事工作至凌晨12點40分下班，突然孫男向老闆表示：「我第一天上班，想再加班去整理一些資料。」，老闆不疑有詐，欣然同意並叫其他同事離開，沒料到隔天公司竟被「掏空」。

老闆當時倍感安慰，心想「我請了一個很不錯的年輕好員工，既積極又有上進心，現在很少有年輕人是這樣的工作態度了。」，於是老闆懷著「執到寶」的心情回到公司，沒料到翌日早上公司收到一份「大驚喜」，頓時令老闆直呼「崩潰！」。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【投資心理學】經濟差所以買唇膏? 一文看清口紅效應同投資機遇  【下一頁

原來公司直播的設備，例如：蘋果電腦、手機、充電線等設備都不知去向，連公司經營的多個直播帳號亦被刪除。點算後，公司損失約4萬元人民幣（約4.8萬港元），經網友打賞的金錢被銀行轉走，許多儲存在硬盤的資料亦被偷走，令公司陷入半癱瘓狀態，同時老闆已向警察報案。

不少網民笑言老闆可能未工作過，不知道世途險惡，「哪有人會主動加班？」、「加班太積極，肯定有問題！」，亦有網民提出疑問，「為什麼年輕人連數據線都拿，卻無視了公司的白酒？」，有人回應可能是太重了不好搬吧。

 

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責任編輯：陳頌潔

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