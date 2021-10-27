英國財相豪言建構強大經濟 財政預算將符合新時代

英國財相辛偉誠將於周三（27日）發表新一份財政預算案，公布前辛偉誠透過財政部發表評論，指預算案為後新冠疫情時代作準備，將會建立高薪酬、高技術、高生產力的經濟，以符合新時代。

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辛偉誠（Rishi Sunak）周三會在下議院，向國會議員公布新一份財政預算案，是次預算案涵蓋交通、醫療、教育、房屋等，亦會提高最低工資；但工黨議員等認為預算案不足彌補加稅及物價上漲，導致市民生活成本增加。

辛偉誠透過財政部表示，預算案為新冠肺炎疫情後的英國經濟掀開新一頁，打造「高薪酬、高技術、高生產力」（higher wages， higher skills， and rising productivity）的經濟，同時為民眾提供強大的公共服務、充滿活力的社區及更安全街道，符合樂觀新時代、亦是規劃未來強勁經濟的願景。

前房屋部長兼財政部次官鄭偉祺（Robert Jenrick）指，全球面對通脹、供應鏈短缺等不確定性問題，但是英國失業率遠低於預期，經濟亦正在增長，將成為G7成員國中，經濟增長最快的國家。

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鄭偉祺續稱，辛偉誠積極對公共服務進行更多投資，紓緩民眾生活成本，以及在英國發展過程中制定適當經濟增長計畫，並在經濟發展及承擔財政責任中取得平衡。

綜合外媒報道，即將公布的財政預算案措施包括：

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與此同時，據悉辛偉誠將要求政府部門削減最少5%日常支出，提高整體部門效率。

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責任編輯：郭麗明